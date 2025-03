'Fizeram isso comigo': como Assunção fica paraplégico em 'História de Amor'

Assunção fica paraplégico na novela "História de Amor", atualmente exibida no Edição Especial, nas tardes da Globo.

O que acontece

Assunção terá uma séria discussão com Helena (Regina Duarte). As cenas tensas acontecem quando o apresentador de TV decide comprar o apartamento em que a ex-mulher vive com o intuito de colocá-lo no nome de Joyce (Carla Marins). A protagonista discorda da decisão do ex-marido.

Dirigindo em alta velocidade, Assunção sofre um grave acidente. Helena e Valquíria (Cláudia Mauro) correm para o hospital, onde descobrem que Assunção está operando a coluna. A mãe de Joyce, é claro, se sentirá culpada pelo acidente. O sofrimento será ainda maior quando chega a notícia de que o paciente está paraplégico.

Assunção surta ao descobrir que está paraplégico. No começo, o pai de Joyce tem dificuldade para aceitar sua nova condição e enfrenta uma profunda tristeza.

Pai de Joyce muda de vida após período difícil. Com ajuda da família e dos amigos consegue voltar à ativa, praticando atividades esportivas adaptadas e ingressando na luta pela inclusão das pessoas com deficiência.