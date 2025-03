Filha diz que Delma agiu com carinho ao salvar Eva: 'Não esperavam'

Letícia Tavares, a filha de Dona Delma e esposa de Guilherme, comentou sobre a escolha da mãe na formação do Paredão de ontem no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Delma pegou alguns espectadores de surpresa ao escolher salvar Eva, ao invés de Maike, na formação do Paredão de ontem. Por arrematar o Poder Curinga da semana, a sister poderia salvar um dos dois brothers emparedados por Vinícius, que atendeu ao Big Fone.

Eva e Delma, no entanto, jogam em "times" diferentes. No Sincerão da semana anterior, as duas trocaram farpas e Delma chegou a rejeitar uma conversa com Eva. "Não quero corja, não. Cada um faz o seu", respondeu a sogra de Guilherme frente à aproximação da bailarina.

Segundo Letícia, a mãe tomou a decisão de salvar Eva "na emoção". "Acredito que ela tomou essa decisão movida pela emoção, deixando levar pelo carinho que ainda tinha por Eva, apesar dos atritos provocados pelo jogo", afirmou ao Splash, através de sua assessoria de imprensa.

A pernambucana reforçou que, desde o início, sua mãe disse que jogaria "com o coração" —mesmo sabendo que isso poderia prejudicá-la. "Mas ela sempre foi assim e não seria diferente no jogo", pontuou.

Letícia apoiou a decisão da mãe na dinâmica, apesar de reconhecer que não era o que os espectadores esperavam. "Mesmo não sendo o que as pessoas esperavam, creio que ela tem que continuar sendo ela mesma, uma pessoa verdadeira."

