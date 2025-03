Ex-participante de Casamento às Cegas cria perfil em plataforma adulta

Italo Antonelli, 36, ex-participante de Casamento às Cegas (Netflix), cria perfil em plataforma adulta.

O que aconteceu

Após participar do reality show Casamento às Cegas, o engenheiro mecânico Italo Antonelli decidiu embarcar em uma nova jornada, a venda de conteúdo exclusivo na Privacy. "Espero que o público goste bastante, estou produzindo um conteúdo legal para isso. Espero crescer muito, fazer sucesso e com certeza ter um bom retorno financeiro", comentou o influenciador.

O engenheiro ressalta que a sua maior conquista com a participação no programa foi receber o carinho de seus seguidores, que o incentivaram a abrir o perfil na maior rede de monetização de conteúdo da América Latina. "Boa parte do público me incentivou. Tive algumas barreiras, mas já engrenei e vou curtir essa nova fase", contou.

O engenheiro protagonizou um dos momentos mais polêmicos da terceira edição de Casamento às Cegas. No episódio de reencontro do programa, Italo anunciou que começou a namorar Karen Bacic, que havia se casado com outro participante.

Apesar disto, o relacionamento dos dois durou pouco tempo e o término causou grande repercussão nas redes sociais. "Acho que Casamento às Cegas não combina muito comigo. Eu gostaria muito de participar de outro reality para explorar meu lado polêmico. Brincando com o Fogo e De Férias com Ex combinam mais comigo", afirmou.

Agora na Privacy, Antonelli espera engajar ainda mais seu público e aumentar sua base de fãs, que o motivam a investir na carreira de influencer. "A relação com o público é muito legal, me envolvi muito mais com eles depois do reality", comentou.