Ex-galã de 'Malhação' fala seis línguas e exibe rotina como diplomata

Gabriel Falcão, 34, ex-protagonista de 'Malhação', mostrou sua rotina agora como diplomata do Palácio Itamaraty, em Brasília.

O que aconteceu

O ator usou suas redes sociais para publicar fotos feitas durante uma conferência entre países no Instituto Rio Branco. "Uma semana na vida de um diplomata no IRBr", escreveu ele na legenda do post, marcando países como Azerbaijão, Palestina, Armênia e São Tomé e Príncipe.

Gabriel é poliglota. Ele fala inglês, francês, espanhol e um pouco de grego antigo. Agora, ele está aprendendo árabe. Falcão também detalhou como é a rotina no Instituto Rio Branco: "Muito intensa. Além de estudarmos quatro idiomas estrangeiros, temos disciplinas instrumentais, conceituais e profissionalizantes, palestras temáticas e participação em eventos multilaterais",

Além disso, Gabriel falou da preparação para ser aprovado no concurso público de 2024 para diplomata no Palácio Itamaraty, em Brasília. O salário inicial é de R$ 20,9 mil. "Fui aprovado num tempo muito mais breve do que eu imaginava que seria. Eu estava me preparando para ficar cinco anos estudando. E cinco anos estudando, obviamente, eu não estava abrindo mão de tudo que eu já tinha construído em termos de carreira, de trajetória profissional e até mesmo acadêmica", disse ele, em entrevista ao canal do Nabuco CACD, no YouTube.