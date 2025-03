Diego dá toque em Daniele Hypolito no BBB 25: 'Fala está repetitiva'

Na academia do BBB 25 (Globo), Diego e Daniele Hypolito conversaram sobre o Sincerão de hoje e o ginasta aconselhou a irmã.

O que aconteceu

Daniele ensaiou o discurso com o irmão e ele, então, a aconselhou. "Tenta não colocar de novo educada que todo mundo já sabe que você é educada, você sempre fala isso".

A sister retrucou. "Diego, e vou continuar falando porque não vou deixar de falar o que eu sou".

Presta atenção em uma coisa que eu vou te falar, tudo que você fala para mim, eu sempre escuto e não sai por um ouvido. Ninguém aqui tem verdade absoluta, nem eu e nem você. Eu estou te dando uma opinião de uma fala sua que está repetitiva. Se você acha que tem que falar, ok, mas não é 'Diego, é minha certeza é essa'. A gente tem que pensar no que é melhor para a gente ser ouvido também. Diego Hypolito

Daniele explicou. "Eu não vou fugir do que eu sou. Eu não vou falar alto, se a pessoa gritar comigo, eu vou continuar falando no meu tom. Se a pessoa for me ouvir, ela vai ouvir no meu tom. Se ela não me ouvir, eu, simplesmente, vou ouvir e ficar calada".

