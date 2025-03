Destaque em 'Vale Tudo', ator teve morte trágica ao ser executado no Rio

Fernando Almeida (1974- 2004) foi um dos dois atores negros no elenco da primeira versão de "Vale Tudo" em 1988. Ele deu vida ao Gildo, um menino em situação de rua que foi acolhido por Raquel, a protagonista da novela, após roubá-la.

Quem foi o Fernando Almeida

Vindo de família humilde, ele participou de outros sucessos na TV, mas teve um fim trágico marcado pela violência na periferia do Rio de Janeiro. Ele morreu aos 29 após ser executado com dois tiros na nuca em um ponto de ônibus na avenida Brasil, na altura de Realengo.

Ele deixou um filho, Samuel, com sete anos na época, fruto do relacionamento com a atriz Antonia Fontenelle. Ela, inclusive, relembrou a morte em entrevista para o podcast Papagaio Falante, em 2022. "Nós nos separamos quando nosso filho tinha alguns meses, mas continuamos amigos. No dia do assassinato, Fernando tinha ido a um churrasco com o filho da atual mulher do pai dele. De lá, eles foram para um baile funk em Padre Miguel. Ele teria se engraçado com a mulher de um traficante. Esperaram ele ir embora e depois o executaram."

O enterro de Fernando aconteceu Cemitério do Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, e foi marcado por muita comoção. Além de familiares, reuniu amigos anônimos e famosos, como os atores André Gonçalves e Milton Gonçalves.

Fernando fez outros trabalhos na TV. Fez sucesso com a novela das 6 "Livre Para Voar" (1984), quando ainda tinha dez anos. Também fez novelas como "Sinhá Moça" (1986), "O Outro" (1987), "Lua Cheia de Amor" (1990), "Pedra sobre Pedra" (1992), "Sex Appeal" (1993), "Olho no Olho" (1993), "O Campeão" (1996), "Malhação" (1997) e "Vila Madalena" (1999).

Fernando Almeida fez sucesso como ator mirim na década de 1980 Imagem: Divulgação/Globo

Anos 2000: perda de espaço e morte

Na década de 2000, ele perdeu espaço na TV e seu último trabalho aconteceu três anos antes de sua morte, na malsucedida "A Padroeira" (2001), interpretando Gil. Depois disso, ele ficou deprimido e sem recursos financeiros por não receber convites como relatou, Marcelo Gonçalves, irmão do ator André Gonçalves, ao Globo, em 2004. "Depois que fez a novela 'A Padroeira', não rolou mais trabalho para ele. Ele vivia um momento difícil, estava sem dinheiro e sem trabalho. Tanto que acabou voltando para a casa dos irmãos, na Pavuna. Eu, meu irmão e Lui Mendes nos identificávamos com ele porque tivemos uma infância difícil e também viemos da zona norte."

A família só soube da morte dois dias depois do ocorrido, quando o corpo foi identificado no IML. Segundo o pai do ator, na época da morte, ele estava fazendo um curso de iluminação e teria sido convidado para participar de uma minissérie.

O que apontaram as investigações? Os tiros que mataram o ator teriam sido disparados por dois homens, segundo as investigações da polícia na época, após uma briga no baile funk. Um deles, conhecido como Peixe, acabou sendo morto dois anos depois, em uma troca de tiros com policiais no mesmo bairro onde Fernando havia sido executado.