Dantinhas: BBB 25 dá mau exemplo para as próximas edições do programa

O Paredão desta semana está movimentando as torcidas do BBB 25. Aline, Maike e Diego Hypolito disputam suas permanências no jogo, e as redes sociais estão sendo pautadas por mutirões dos fãs. Este foi um dos temas do Central Splash, com Dieguinho e Dantinhas.

Os dois defendem que, apesar da forte torcida das bailarinas (Eva e Renata), Aline deveria se manter no jogo, já que a baiana é a única que tem cumprido os conselhos de Tadeu Schmidt para movimentar o programa.

Para Dieguinho e Dantinhas, a possível eliminação da sister no game manda um recado complicado para as próximas edições.

Pode decretar o fim do Big Brother no Brasil. Se a Aline sai para Diego e Maike, eu acho que a Globo ano que vem poderia falar: 'Olha, eu acho que não está rolando Big Brother aqui porque o nosso público não sabe assistir reality'.

Dantinhas

A validação de não fazer nada é o que realmente está contando para você ganhar essa temporada. Quanto menos você fizer, mais longe você vai. Isso gera um problema de longo prazo.

Dieguinho

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.