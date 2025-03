Chico: Aline ou Maike eliminados? Tanto faz, ninguém liga para o BBB 25

O Paredão desta semana do BBB 25 está formado. Competem pela permanência no jogo Aline, Maike e Diego Hypolito. No entanto, para Chico Barney, o público não está muito preocupado em quem vai se manter no jogo. Este foi um dos temas do Central Splash.

A formação do Paredão foi marcada pela decisão de dona Delma em salvar Eva da berlinda. Ela podia tirar um dos indicados pelo Big Fone e, entre Maike e a bailarina, ela escolheu a sister.

Bárbara Saryne acredita que essa decisão foi algo que ajudou Aline. Para ela, o público pode escolher votar para a saída do brother já que ele tem sido planta. Chico Barney acredita que a baiana pode se dar mal justamente por conta de seus posicionamentos.

Ela é, talvez, hoje, a figura mais polarizadora das redes sociais. Existe uma organização da torcida das bailarinas muito forte de criar um clima indigesto a respeito da Aline também (...) A gente está naquela fase das torcidas que é toxicidade pura.

Chico Barney

Apesar disso, Chico acredita que essa edição não tem força o suficiente para comover quem assiste de casa.

Vamos ser sinceros. Esse programa está bom? O elenco do BBB 25, no geral, é legal? Aline está fazendo um grande mousse? As Renatinhas estão brilhando? Então, e daí quem sai ou quem fica? E daí a terça-feira a noite?

Chico Barney

