Cacá comete erro que afetará sua vida na próxima fase de 'Volta por Cima'

No capítulo desta segunda-feira (24) em "Volta por Cima" (Globo), Cacá exige que Violeta a trate como um membro da família Castilho.

O pedido cai como uma bomba no colo da contraventora, que deixará claro para a "nora" que ela não terá direito a nenhum centavo de sua família.

Além disso, após uma passagem de tempo, Violeta mostra seu poder ao expulsar Cacá de sua mansão e tomar para si os cuidados com o neto.

Cacá (Pri Helena) e Violeta (Isabel Teixeira) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Madalena enfrenta Cacá. Jão se surpreende com a atitude do diretor da viação Estelar. Gigi ameaça Violeta. Chico leva Cacá embora da loja de Madalena. Nando confessa a Miranda que voltou a tomar anabolizantes. Jin vai embora da casa de Doralice, e Tati se entristece. Ruth diz a Marco que quer deixar a casa de Rodolfo.

Neuza aceita a proposta de Roxelle. Rodolfo convida Belisa para ficar com ele em seu haras. Madalena alerta Osmar sobre Cacá. Jão organiza uma paralisação com funcionários da viação Estelar e Formosa. Rique implora que Rosana não revele quem é a pessoa com quem ele está se relacionando. Ana Lúcia pede que Madalena perdoe Cacá.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.