BBB 25: Brothers vão ter que destruir lembrança da família no Sincerão hoje

Os participantes vão participar de uma dinâmica que promete abalar suas emoções no BBB 25 hoje (Globo).

O que aconteceu

Nesta segunda, estará em jogo no Sincerão a chance de receber uma lembrança de um parente ou de uma pessoa querida do convívio. Mas apenas um brother ou sister terá esse privilégio.



Ao início do Sincerão, cada participante terá à disposição três elementos pessoais enviados por familiares: uma foto, um objeto afetivo e um áudio, que poderá ser reproduzido por um celular. Em uma dinâmica semelhante ao jogo do "Resta 1", os jogadores vão retirar, a cada rodada, uma das peças de seus adversários, até que sobre apenas um dos presentes de um único participante.

O benefício enviado pela família será entregue ao vencedor. Enquanto isso, os demais verão seus objetos afetivos serem triturados, devolvidos e/ou interrompidos, sem o direito de acessá-los plenamente.

