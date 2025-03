Brothers se revoltam após Delma colocar Maike no Paredão: 'Agora é opção'

Após Vinícius, 28, indicar ao Paredão Maike, 30, e Eva, 31, pelo Big Fone, Joselma, 54, teve a possibilidade de salvar um dos jogadores no BBB 25.

O que aconteceu

Emparedado, o representante comercial afirmou que não desejava conversa com a dona de casa durante a madrugada. "Eu nem vou falar com a Del agora. Porque ela vai vir pedir alguma coisa, e eu vou falar: 'É isso, Del, tá bom. Você fez o que o seu coração mandou'".

João Gabriel afirmou que Joselma salvou Eva apenas por uma questão estratégica. "Isso é balela! Isso é estratégia, tá certo, tá tudo bem. Mas só que não pode chegar e falar 'eu não voto em você, nem no seu irmão, nem no Maike' e depois fazer um negócio desses. Não que era pra ir a Eva...", se revoltou.

O goiano ainda chamou a sister de saboneteira, de escolher alguém que ela considera mais fraco para enfrentar o Paredão. "E ela falou pra nós que não votava em nós. Ela faz o que ela quiser".

Afirmando que já sabia que Joselma um dia votaria neles, João Pedro disparou: "Nosso voto na semana passada foi coerente e não sabonetamos hora nenhuma. Hoje ela sabonetou e, além disso, a Dona Delma — não estou falando que tinha que colocar a Eva — mas semana passada falou 'agora nós temos embate', colocou você no 'Meu Mal', hoje falou pra mim que não vota em mim, no meu irmão e no Maike e hoje botou o Maike no Paredão".

Para o gêmeo, a atitude da dona de casa de não enfrentar seus desafetos fez com que ele mudasse sua visão. "Agora ela é opção de voto! Não é porque colocou Maike que é meu aliado, não. É porque é saboneteira! [...] Se falou, ou então não fala! É melhor não falar! Fica falando pra todo mundo na casa com 20 cigarros na boca falando que não vota em nóis! Se eu falo um trem, eu cumpro!".

