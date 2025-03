Brother detona jogo de irmãos: 'Diego e Dani, dois mortos dentro da casa'

Eva, Renata, Maike e os gêmeos avaliaram na madrugada de hoje a "falta de postura" de Diego Hypolito no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

No Quarto Nordeste, os brothers avaliaram o jogo do ginasta. "Diego só soma votos e não falou nada com nada no dia do meu Sincerão", afirmou Eva.

Maike disse que Diego não tem embates e se esquiva de possíveis rivais. "Eu tento, porque sei que ele tá errado nas atitudes dele", afirmou João Pedro.

O tanto de gente que queria estar aqui e botar esse trem pra ferver mesmo. Aí Diego e Dani, dois mortos dentro da casa João Gabriel

Renata concordou. "Não faz nada, só segue o fluxo", disse.

