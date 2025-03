Jogos, negócios, novidades: o que o Brasil ganha com 2ª edição da Gamescom?

Maior feira de games do mundo, a Gamescom Latam tem a sua segunda edição confirmada no Brasil em 2025. Entre os dias 1º e 4 de maio, o evento, que será realizado em São Paulo, coloca o país no centro das atenções da indústria dos games com lançamentos de jogos, presença de grandes publishers, palestras com referências do setor e a realização de negócios —que prometem ultrapassar a casa dos US$ 200 milhões (cerca de R$ 1,133 bilhões).

O projeto veio para ficar. A Gamescom é o maior evento de games do mundo. Quando a gente se junta com essa rede de conexões dos publishers, estamos no centro do desenvolvimento de games mundial. Temos um evento com lançamentos de muitos títulos e as grandes marcas perceberam que o Brasil é um país importante, não só como mercado, mas estrategicamente para atingir grandes públicos. Passamos a fazer parte efetivamente dos centros das decisões da indústria de games.

Gustavo Steinberg, CEO da Gamescom Latam, em entrevista para Splash

Feira de games coloca o Brasil em destaque no mundo dos jogos por ser a primeira porta de lançamento de novidades da indústria. "Carregar a marca Gamescom não é só porque é uma marca bonita, ela carrega o peso e a responsabilidade de ser um evento de tendência de games no mundo. Existem três: além de nós, tem em Colônia, na Alemanha, que é o primeiro; e a da Ásia, que acabou de anunciar que está se juntando ao evento da Tailândia. Somos, atualmente, o maior evento da indústria."

Quando eu falo da indústria, o que quer dizer isso? A Gamescom é uma marca da Game Association e traz publishers como Playstation, Xbox, Nintendo, Ubisoft, Capcom, Konami, entre outros, por serem seus associados.

"Brasil entrou na pauta dos games"

A Gamescom Latam deu seu pontapé oficial no Brasil em 2024. Em sua primeira edição, a feira, que substituiu o BIG Festival, registrou mais de 100 mil pessoas, teve mil empresas durante os quatro dias de evento, reuniu desenvolvedores e influenciadores do universo gamer e movimentou US$ 200 milhões em negócios.

Conseguimos entregar tudo que nos propomos a fazer. Trazer a Gamescom para o Brasil já foi uma grande vitória para todo mundo aqui da região, porque é um evento da América Latina inteira. Crescemos em todas as frentes: na área de negócios, na exposição para o público final, em alcance de mídia, em alcance de influenciador e crescemos também em títulos de jogos lançados e títulos de jogos exibidos. Agora, o desafio para 2025 é dobrar de novo.

Segunda edição da feira ocorrerá no Distrito Anhembi pela necessidade de mais espaço para atender as novas novidades do mercado. "Primeiro de diferente é o dobro do tamanho. Estamos com quase 60 mil metros quadrados de pavilhão. Então, temos mais estúdio, mais jogo, mais empresa, mais ativação, mais brinde, mais tudo para mostrar. Tudo é um desafio com um evento desse tamanho. Tem que convencer a galera a comprar a ideia, a comprar o projeto, buscar patrocinador, mas o resultado vai valer a pena. Vamos fazer um evento realmente incrível."

Além do investimento internacional em criadores independentes, o evento incentiva o poder público a abrir os olhos para a indústria de games nacional. "O governo está se mexendo. Ainda tem muito caminho para andar, mas existe um apoio. O governo do estado de São Paulo superapoiando, a Prefeitura de São Paulo superapoiando também e o governo federal se aproximando, cada vez mais, dando passos importantes, principalmente na regulamentação geral. Tivemos uma vitória muito grande no ano passado, que foi o marco legal dos jogos eletrônicos, porque era uma profissão que não era nem regulamentada".

A gente vem construindo um ambiente regulatório cada vez mais propício e, se tudo der certo, com cada vez mais investimento. Investir é importante, mas investir dando o caminho para os investidores investirem é melhor. Tem muito investidor internacional e nacional que está se aproximando também. Quando eu digo da importância da Gamescom, é por causa disso. Você ter um país com Gamescom é outro patamar já em relação aos outros países que não têm esse evento.

Gamescom Latam reúne público final com grandes publishers e promove negócios da indústria de games Imagem: Divulgação

Evento realizado no Brasil, segundo Gustavo, caminha a passos largos para ser referência no mundo dos games. "A Gamescom da Alemanha é muito grande, e não tem pavilhão aqui para fazer igual, mas em termos de qualidade e importância estamos num caminho bastante bom. Não dá para comparar ainda, mas a gente já está num caminho bom. A produção de eventos no Brasil é mais sofisticada do que no exterior. A gente tem um primor pelos detalhes, pela forma de receber as pessoas. Claro, sempre algum erro acontece, mas a gente tenta errar diferente a cada ano".

A gente vai ter um evento plenamente acessível com libras, audiodescrição, cadeirante, área para neurodivergente. Esse ano estamos com uma parceria com SOS Mato Atlântico para neutralizar um pouco do impacto do evento do ponto de vista ambiental. O pavilhão é bem mais moderno e quase coluna. Enfim, fazer um evento é como organizar uma festa, só que é uma festa bem grande.

Gustavo Steinberg, que também é produtor, diretor e roteirista, destaca que a Gamescom Latam é a "Cannes dos games". "Nosso evento tem muito esse aspecto. Tem todos os jogos que você jogar, mas tem a galera que faz os jogos andando no meio do evento. Você tem a oportunidade de falar com essas pessoas, desde os estúdios independentes que estão ainda com os jogos em beta, e pode ir lá e dar palpite para melhorar o jogo. Também dá ouvir a galera que realmente faz os maiores jogos do mundo falando como é que ele fez aquele jogo. Você pode ver de perto os rockstars da indústria".

O que eu quis dizer com a metáfora de Cannes? A gente tem um evento que é brasileiro, mas que tem impacto internacional e tem pouquíssimos desse tipo aqui. A gente, com a Gamescom Latam, está fazendo uma marca na indústria de games, está conseguindo movimentar a indústria de games a partir do nosso evento. Você tem eventos incríveis, tipo o Rock in Rio, que são eventos internacionais, mas a música é diferente porque não têm lançamentos. Aqui a gente está falando de evento com lançamento mesmo. Então, isso pra gente é o diferencial, é o que faz a indústria girar.

Gamescom Latam 2025

Data: 1 a 4 de maio

Local: Centro de Convenções do Distrito Anhembi (Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo - SP)

Ingressos: https://www.mundo-ticket.com/pt/evento/gamescom-latam-2025/