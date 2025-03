'Braços quebrados': o que aconteceu com musa do OnlyFans gravemente ferida?

A musa do OnlyFans Maria Kovalchuk, 20, foi encontrada gravemente ferida em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Mas, afinal, o que aconteceu com a modelo?

Ela, que é natural da Ucrânia, estava desaparecida desde o dia 9 de março, quando seus familiares acionaram as autoridades. As informações são da revista US Weekly.

Maria sumiu após ter sido convidada para uma festa. A jovem teria recebido o convite de dois homens que se apresentaram como representantes da indústria da moda.

Ela contou para a mãe e amigos que iria para a suposta festa, mas sumiu, até ser encontrada ferida. A musa estava sem os documentos pessoais e sem telefone.

Criadora de conteúdo adulto passou por quatro cirurgias e está em estado crítico, informou um amigo ao jornal The Sun.

Ela não consegue falar. Todos nós esperamos o melhor e somos muito gratos a todos que participaram das buscas. Amigo de Maria

Principal suspeita dos investigadores é que a ucraniana tenha sido vítima de uma rede de exploração sexual. Segundo o The Sun, ela teria sido levada para uma festa sexual em que mulheres são forçadas a atos degradantes.