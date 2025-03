Belo canta com Gracyanne Barbosa no 'Domingão com Huck' e plateia ovaciona 'casal'

Gracyanne Barbosa e Belo cantaram juntos na edição deste domingo, 23, do Domingão com Huck. O "ex-casal" foi elogiado pelo apresentador enquanto Belo entoou alguns de seus sucessos, como a romântica Reinventar, faixa do álbum Primavera, de 2009.

Ele fez parte da batalha de Lip Sync com Sérgio Mallandro. Além disso, Belo terminou a noite com Derê, música de Ademir Fogaça.

O casal foi perguntado por Luciano Huck sobre o teor da relação após a separação: "É impossível não ter uma boa relação. O carinho, a amizade, o amor, mesmo que em outro lugar, vai permanecer sempre", disse Gracyanne.

Ovacionados pela plateia, ambos foram elogiados durante o programa: "Vocês deram uma aula de civilidade, de amizade, de carinho, de respeito", concluiu Huck.

Belo venceu a batalha de Lip Sync com Sérgio e dublou as músicas A Voz do Morro, de Zé Keti, Deixa Isso Pra Lá, de Jair Rodrigues, e Oceano, de Djavan.

Já Serginho Mallandro escolheu as canções Festa No Apê, de Latino, e Mosca na Sopa, de Raul Seixas.