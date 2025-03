BBB 25: parcial da enquete mostra eliminação de sister com folga

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Decidido? Poucas horas após a formação do décimo Paredão do BBB 25, com Aline, Diego Hypolito e Maike, a parcial da enquete mostra a eliminação de sister.

O que aconteceu

A ex-policial militar aparece na frente para deixar o programa. Até o momento, ela recebeu 63,75% das intenções de voto.

Logo atrás, vem Maike. O brother recebeu 33,88% dos votos e aparece em segundo para ser eliminado.

Por fim, sem grandes preocupações, está Diego. O atleta está com apenas 2,37% e não corre riscos na berlinda.

