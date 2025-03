BBB 25: Eva admite surpresa com rival no Paredão: 'Jamais imaginei'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Eva admitiu ter ficado surpresa com a atitude de Joselma na formação do décimo Paredão do BBB 25.

O que aconteceu

A sogra de Guilherme arrematou o Poder Marreta e deveria escolher entre Maike e Eva, emparedados pelo Big Fone, para imunizar. Delma escolheu Eva. "Jamais imaginei", admitiu a fisioterapeuta.

Renata questiona sobre o que a amiga está falando. "O que? Que ia ser imunizada?", indagou. Eva concordou: "Jamais mesmo".

Porque acho que já era o plano. O Vinícius já ia colocar o Maike e elas iam votar em mim, pela casa, entendeu? Aí, acho que ela seguiu o plano , aponta Eva.

