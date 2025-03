BBB 25: Aline, Diego Hypolito e Maike estão no 10º Paredão

O décimo Paredão do BBB 25 (Globo) começou a ser formado no sábado, quando João Gabriel venceu a Prova do Anjo e Vinícius colocou dois brothers na berlinda após atender o Big Fone. Agora, Aline, Diego Hypolito e Maike disputam a preferência popular. Quem você quer eliminar do programa?

BBB 25 - Enquete UOL - Quem você quer eliminar no décimo Paredão? Resultado parcial Total de 86548 votos 63,41% Aline 2,45% Diego Hypolito 34,13% Maike Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 86548 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Como o Paredão foi formado

Joselma, dona do Poder da Marreta, tinha Maike e Eva— os escolhidos por Vinícius no Big Fone, para salvar uma pessoa da berlinda. Eva foi sua escolha: "Ainda tenho um carinho por ela", justificou.

Sem surpresas, João Gabriel, o Anjo da Semana, deu o colar de imunidade para João Pedro, seu irmão.

Quem votou em quem no confessionário

Aline votou em Vilma

João Gabriel votou em Diego Hypolito

Daniele Hypolito votou em Vilma

Maike votou em Diego Hypolito

Vitória votou em Vilma

João Pedro votou em Diego Hypolito

Diego Hypolito votou em Vilma

Eva votou em Diego Hypolito

Guilherme votou em Vilma

Vilma votou em Diego Hypolito

Joselma votou em Vilma

Vinícius votou em Vilma

Vilma e Diego Hypolito foram os mais votados da casa. Os dois garantiram seus lugares na prova bate e volta.

Com a sorte em dia, Vilma venceu a prova bate e volta. Com isso, Aline, Diego Hypolito e Maike formam o décimo Paredão da edição.