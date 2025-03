Autora da Globo revela 'relatos potentes' de mulheres com câncer após filme

O filme "Câncer com Ascendente em Virgem" estreia comercialmente na próxima quinta-feira (27), mas já ganhou exibições especiais prévias. Elas são seguidas de depoimentos comoventes de mulheres que superaram ou lutam contra o câncer, conta a diretora Rosane Svartman

O que aconteceu

Diretora se emocionou ao ouvir depoimentos e falar sobre os relatos que tem recebido após exibição para artistas da Globo, na sexta-feira (21), no Rio de Janeiro. Svartman também se prepara para estrear como autora "Dona de Mim", próxima novela das 7 da emissora.

Fizemos outras sessões abertas pelo Brasil, antes dessa, e ouvimos relatos muito potentes, como o de uma médica que a partir do filme ia procurar ser uma médica melhor, porque agora ela sabe o que acontece com a paciente que recebe o diagnóstico do câncer quando ela vai pra casa. Outra espectadora revelou que era uma paciente paliativa, tem um filho de 11 anos, mostrou o marido e a equipe médica ao seu lado e falou sobre a força que o filme deu a ela pra continuar. Depois, o marido começou a postar na internet e me escreveu dizendo que o filme devolvia a dignidade à vida, a cada mulher e seus familiares. E teve uma leitora do blog da Clélia, viu ao filme já com a descoberta de uma metástase e no debate comentou que queria que a morte encontrasse com ela vivendo. Rosane Svartman

Equipe do filme 'Câncer com Ascendente em Virgem' durante exibição nos Estúdios Globo Imagem: Fábio Rocha/Globo

Dirigido por Rosane Svartman, o filme narra a história de Clara, uma professora de matemática que faz sucesso como influencer educacional na internet. Bem-humorada, sarcástica e às vezes debochada, ela gosta de manter tudo sob controle, mas vai precisar aprender a lidar com a vulnerabilidade quando descobre que tem câncer de mama. Com coragem e resiliência, ela enfrenta dias ruins e outros melhores ao lado da família e de amigas leais.

Enquanto luta pela cura, Clara tem a chance de celebrar a vida e de ressignificar seus relacionamentos. Filme tem roteiro de Martha Mendonça, Pedro Reinato e Suzana Pires — que também estrela o longa ao lado de Marieta Severo e Nathália Costa. É baseado na história do blog "Estou com Câncer, e Daí?", escrito por Clélia Bessa.

Nos Estúdios Globo, após a sessão, um bate-papo sobre o processo criativo emocionou as profissionais envolvidas e o público presente. Participaram a diretora Rosane Svartman, a roteirista Martha Mendonça, a produtora Clelia Bessa, a produtora de arte Camila Rodrigues, e as atrizes Suzana Pires e Carla Cristina Cardoso. Exibição foi promovida pela área de Pesquisa e Desenvolvimento Artístico dos Estúdios Globo, em parceria com a Globo Filmes, para talentos artísticos da emissora.