Manu Morelli exalta sucesso de Beleza Fatal: 'Não tem medo de ser novela'

Manu Morelli, 24, está realizada com o sucesso de Beleza Fatal (Max). A atriz, que deu vida a personagem Carol Argento na trama de 40 capítulos, entende que o enredo foi construído com sabedoria para entregar um "novelão" ao público.

Como diz a nossa diretoria Maria de Medicis, é uma novela botocada. É uma novela com botox, que não tem medo de ser novela, que não tenta ser outra coisa, que assume o gênero e acho isso maravilhoso.

Manu Morelli, em entrevista exclusiva para Splash

Atriz destaca que a história escrita Raphael Montes fez sucesso por conseguir abraçar o público jovem e, ao mesmo tempo, as pessoas que haviam abandonado as telenovelas. "Além de tudo, é uma novela que se comunica com a juventude e não é sempre que isso acontece. Acho isso um acerto enorme porque é muito legal aproximar a juventude da essência brasileira da telenovela."

Outros trechos da entrevista de Manu Morelli:

Como foi participar de Beleza Fatal?

Foi uma honra imensa. Quando eu vi o elenco, a história, a equipe e os roteiristas, eu fiquei emocionada. Eu entendi que a minha primeira novela iria abrir espaço no mercado. E acho isso fabuloso tanto para os atores, equipe, qualquer operário do audiovisual e o público. Quanto mais oferta a gente tiver, mais elevada vai estar a cultura do nosso país. Meu desejo de fazer uma novela não é de agora. Afinal, a novela é um dos maiores representantes da cultura brasileira.

Como enxerga os memes da trama nas redes sociais?

Como fala a Fernanda Torres, não sei se é exatamente assim, mas ela diz que os memes são uma forma superior de arte. Concordo com isso e não acho que isso é irônico em nenhum grau, porque é realmente uma maneira de comunicação que também traz uma essência brasileira. Tem a ver com essa possibilidade da gente ser feliz mesmo com pouco.

Qual o desafio de construir a personagem Carol Argento?

Pra mim foi muito desafiador e maravilhoso. Eu acho que o processo foi parecido com a leitura do roteiro. Quando me convidaram pra fazer a Carol e peguei o roteiro, fui lendo as páginas, compreendendo quem era essa mocinha que é, de fato, muito honesta tanto nas reações quanto nas sensações, mas também é uma menina totalmente privilegiada, que também desconhece outras realidades e isso não tem como ficar fora da personagem. Se isso ficasse fora da personagem, seria inverossímil. Não seria interessante.

Quando fui lendo e vendo as bombas que ela recebia, tem uma expressão na Bahia que minha namorada me ensinou, que é pegando a galinha no pulo, que é quando você fica só recebendo informação e a Carol é isso. É ela vendo ou ouvindo falar na cara dela. Então, [o desafio é] a construção da dignidade dessa personagem, que é humana e tem um bom caráter, mas nem por isso ela precisa ser burra por ter um bom caráter e é muito complexa. Não é de agora que estamos cansados das mocinhas clássicas. A Carol tem o formato de mocinha mais clássico, mas, ao mesmo tempo, acho que é importante que ela exista na novela pra gente lembrar que é importante, sim, o bom caráter. Ela é uma bússola moral.

Carreira como atriz de Manu Morelli

Tive que ralar muito para chegar lá [na função de atriz], mas, ao mesmo tempo, foi um processo muito orgânico. Eu sou gaúcha, sou natural de Pelotas (RS), e fazia minhas aulas de teatro. Só que minha mãe dava [aulas] de história e teoria do Cinema na universidade e era chamada para fazer os curtas dos alunos dela desde os seis anos. Aos 11, eu fiz um curta por edital e foi a primeira vez que ganhei um dinheirinho.