Ator Gerard Depardieu é julgado por alegações de abuso sexual

Por Elizabeth Pineau e Ardee NAPOLITANO

PARIS (Reuters) - O ator Gerard Depardieu foi a julgamento nesta segunda-feira por supostas agressões sexuais em um set de filmagem, em um caso que colocou um dos astros de cinema mais conhecidos da França no centro de uma reflexão mais ampla do país sobre a violência sexual.

Figura imponente do cinema francês, Depardieu tem enfrentado um número crescente de alegações de agressão sexual nos últimos anos. Depardieu, 76 anos, sempre negou qualquer irregularidade, e esse é o primeiro caso pelo qual ele está sendo julgado.

O julgamento, que deverá durar até três dias, deveria ter sido realizado em outubro, mas foi adiado devido à saúde debilitada de Depardieu.

Depardieu, com a mão no ombro de seu advogado, passou calmamente pelos repórteres, olhando diretamente para as câmeras sem dizer uma palavra, antes de entrar na sala do tribunal e conversar com alguns atores presentes.

Seu advogado, Jeremie Assous, disse aos repórteres que as acusações são falsas e baseadas em mentiras.

"A verdade está do nosso lado", disse ele.

Os promotores alegam que as agressões contra duas mulheres -- cujas identidades completas não foram reveladas -- ocorreram durante as filmagens em 2021 de "Les Volets Verts".

Eles acusam Depardieu de apalpar uma das mulheres no set de filmagem, puxando-a em sua direção e prendendo-a com suas pernas antes de tocar sua cintura, quadris e seios enquanto dizia palavras obscenas. Três pessoas testemunharam a cena, segundo os promotores.

Eles dizem que a segunda mulher foi apalpada por Depardieu no set e na rua.

A advogada de uma das mulheres disse à Reuters, antes do julgamento, que sua cliente estava com medo de se apresentar contra Depardieu.

"Há um medo, porque ele é um gigante do cinema", disse Carine Durrieu-Diebolt. "É uma luta entre Davi e Golias e elas têm medo de retaliação, pois todos eles trabalham no cinema, mas em um nível muito inferior ao de Depardieu."

O advogado da segunda reclamante não respondeu aos pedidos de comentário da Reuters.

Dezenas de manifestantes ficaram do lado de fora do tribunal, gritando "Nós acreditamos em você" para mostrar seu apoio às duas reclamantes.

Se for considerado culpado, Depardieu poderá enfrentar uma sentença de até cinco anos de prisão e uma multa de 75.000 euros.

O julgamento de Depardieu é o caso #MeToo de maior destaque no setor de mídia a chegar aos tribunais da França, um país onde o movimento de protesto contra a violência sexual tem lutado para ganhar a mesma força que nos Estados Unidos.

(Reportagem de Elizabeth Pineau, Juliette Jabkhiro, Dominique Vidalon, Antony Paone e Michaela Cabrera)