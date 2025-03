Ator de 'Vale Tudo', Fernando Almeida teve morte trágica e foi casado com Antonia Fontenelle

Fernando Almeida fez história ao ser um dos dois atores negros no elenco original de Vale Tudo, em 1988. Ele interpretou Gildo, um menino em situação de rua, acolhido por Raquel, protagonista da trama, após roubá-la.

Na primeira versão da novela, a personagem foi interpretada por Regina Duarte. No remake, o papel ficou com Taís Araújo.

Como no remake de Renascer, o gênero de um personagem será alterado. Agora, Letícia Vieira será Gilda, menina acolhida pela protagonista.

Quem foi Fernando Almeida

Vindo de uma família humilde, o ator morreu aos 29 anos após levar dois tiros na nuca em um ponto de ônibus na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, na altura de Realengo.

Ele foi casado com Antonia Fontenelle, com quem teve um filho, Samuel, com sete anos de idade na época de sua morte.

A atriz chegou a relembrar a morte do ex-marido em 2022. "Nós nos separamos quando nosso filho tinha alguns meses, mas continuamos amigos. No dia do assassinato, Fernando tinha ido a um churrasco com o filho da atual mulher do pai dele. De lá, eles foram para um baile funk em Padre Miguel. Ele teria se engraçado com a mulher de um traficante. Esperaram ele ir embora e depois o executaram", disse no podcast Papagaio Falante.

O enterro de Fernando Almeida aconteceu no Cemitério do Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, reuniu amigos, familiares e celebridades, como André Gonçalves e Milton Gonçalves.

Além de atuar em Vale Tudo, ele também participou de outras novelas como Livre Para Voar, Sinhá Moça, O Outro, Lua Cheia de Amor, Sex Appeal, O Campeão e Malhação.

Seu último papel na TV foi em A Padroeira, de 2001, quando interpretou Gil.

