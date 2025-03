Atitude de Xuxa em 1989 fez com que Globo alterasse todos os contratos

Funcionária da Globo, em 1989, Xuxa Meneghel, 61, foi convidada para o programa de Hebe Camargo (SBT).

O que aconteceu

Durante o programa especial de Patricia Abravanel, a artista relembrou uma passagem pela emissora de Silvio Santos, que rendeu grandes consequências. Na época, a apresentadora era responsável pelo Xou da Xuxa, mas mesmo assim foi uma das convidadas no programa da emissora concorrente.

Após sua participação, Xuxa diz que causou grandes mudanças na Globo. "Depois que fiz o programa da Hebe, no outro dia, quando voltei para o Rio, Boni me chamou e falou 'ontem a gente perdeu no Ibope à noite com duas loiras, e uma delas era minha'", relembrou durante o Programa Silvio Santos.

Por conta no prejuízo de audiência, Boni decidiu que qualquer artista deveria pedir permissão para aparecer em outra emissora. "A partir daquele dia, o contrato de todo mundo na Globo foi mudado, e tinha que pedir permissão... a culpa foi minha", afirmou Xuxa.

Apesar disso, a apresentadora relembra com carinho seu encontro com Hebe. "Ficava muita gente fora do estúdio, e colocaram monitores para as pessoas verem. Teve um Ibope muito grande porque Hebe anunciou muito. Fiquei muito feliz porque sempre amei a Hebe de paixão".