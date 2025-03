'Soldado de Bolsonaro' e amigo de Zambelli, Netinho tentou vida na política

Longe da grande mídia e do enorme sucesso na década de 1990, o cantor Netinho se envolveu em uma série de polêmicas recentes relacionadas à política. Ontem, o músico anunciou diagnóstico de câncer no pâncreas.

Ele ficou internado durante um mês em um hospital de Salvador. No Carnaval, o cantor baiano precisou cancelar as apresentações que faria em razão de problemas de saúde. Ele chegou a relatar dificuldades durante internação na UTI.

Netinho e a política

Nos últimos anos, o cantor se envolveu em diversas polêmicas por conta de opiniões políticas. Além disso, nas eleições de 2022, ele saiu como candidato a deputado federal, mas não se elegeu.

Após Netinho participar de manifestação pró-Bolsonaro em 2021, o músico Manno Góes, compositor de "Milla", criticou duramente o cantor por cantar a música na manifestação pró-Bolsonaro na Av. Paulista, em São Paulo. "Milla" é um dos maiores hits da carreira de Netinho. O artista foi um dos destaques na passeata que pedia, entre outras coisas, intervenção militar no Brasil com Bolsonaro líder.

Manno Góes, compositor e integrante da banda Jammil e Uma Noites, fazia posts constantes contra o então presidente Jair Bolsonaro. Na época, no Twitter (atual X), ele disse que entrou na Justiça para retirar os vídeos que a música aparece na manifestação do ar.

Manno ainda chamou Netinho de "débil mental": "Netinho cantou Milla no ato em que pessoas brancas, na Paulista, gritavam 'eu autorizo', para Bolsonaro. Autorizam o que? Golpe militar? Portanto, eu NÃO AUTORIZO esse débil mental de cantar minha música".

Manno Goes e Netinho Imagem: Reprodução/Facebook/Montagem

Convite para ser candidato

Poucos meses depois, em agosto de 2021, Netinho foi convidado pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) a se candidatar nas eleições de 2022. Em vídeo publicado no Twitter, Zambelli revelou ter convocado o artista para que ele concorra a deputado federal pela Bahia, mas que ele "ainda não aceitou". As imagens foram gravadas em Florianópolis (SC), onde o cantor fazia coro a Bolsonaro, que realizou uma motociata com apoiadores.

Em outro vídeo, Zambelli afirmou que Netinho é "como um irmão", e elogiou a "coragem" do cantor em "sair do muro, escolher um lado e se posicionar". "Não vou te largar nunca, viu?", falou a deputada.

Carla Zambelli com cantor Netinho em ato na Paulista, em 2021 Imagem: Reprodução

'Soldado de Bolsonaro'

Netinho acabou aceitando convite quatro meses depois e anunciou pré-candidatura a deputado federal da Bahia em janeiro de 2022. Em rede social, ele se declarou "soldado de Bolsonaro".

"Refleti muito e decidi aceitar o convite da amiga Carla Zambelli. Anuncio que sou pré-candidato a Deputado Federal pela Bahia. Eleito, serei um soldado de Jair Bolsonaro na Câmara e defenderei o povo baiano seguindo os valores Deus, Pátria, Família e Liberdade", escreveu o cantor no Twitter.

Netinho e o presidente Jair Bolsonaro (PL) Imagem: Reprodução/Twitter

31 mil votos

Netinho seguiu com a candidatura pelo partido de Bolsonaro, o PL, e conseguiu 31.448 votos. Quantidade foi suficiente para deixá-lo entre os 70 mais votados, mas longe de ser um dos 39 eleitos.

Show cancelado após 8 de janeiro

Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o cantor Netinho lamentou ter tido um show de Carnaval cancelado no Iate Club de Aracaju, em janeiro de 2023. Cancelamento teve motivação política.

A casa de show desistiu do show após posts do artista nas redes sociais apoiando os atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília. Em nota, o local afirmou que "não compactua nem apoia atos antidemocráticos e não irá permitir jamais qualquer ação dessa natureza dentro de nossa instituição".

"Recebi a notícia pública do cancelamento da minha participação através de rede social, mas sem qualquer documentação formal. (...) Esse cancelamento me traz prejuízos de imagem e financeiros pois era o show anunciado com o qual eu voltaria aos palcos e trios elétricos", postou Netinho no Instagram na ocasião.

Apesar do cancelamento em 2023, dois anos depois Netinho voltou a ser contratado pelo Iate Club de Aracaju. Apresentação em 8 de fevereiro deste ano, foi uma das últimas antes de ele cancelar a agenda de Carnaval e ser internado.

"Foram 4h40 de trio elétrico num show cheio de grandes emoções. De fato, o povo de Aracaju tem uma participação muito especial na minha vida. É muito amor envolvido nessa história. MUITO OBRIGADO!", escreveu Netinho no mês passado.



'Músicas estranhas' no Carnaval de Salvador

Em 8 de janeiro deste ano, Netinho respondeu aos seguidores o porquê ele não estaria no Carnaval 2025 em Salvador. Ele está 13 anos sem participar da folia soteropolitana: "Eu, Netinho, decidi não mais cantar no Carnaval de Salvador em 2012, quando percebi que minha música — tão amorosa e positiva — não cabia mais na festa infestada por músicas estranhas, a meu ver. Passei a fazer meus dias de Carnaval fora de Salvador", explicou.

Netinho disse que até tentou fazer um show sem receber cachê próprio em 2024: "No ano passado, por causa de muitos pedidos de fãs de Salvador, fui a Saltur e ofereci uma puxada de trio, sem bloco (...). Ofereci meu show sem cachê para mim, apenas para banda e equipe. Seria um presente meu para Salvador. Infelizmente, as datas que eu tinha não se encaixaram com as possibilidades deles", escreveu.

Nos comentários, Netinho esclareceu o teor da publicação. "Vejam bem: essa minha mensagem é puramente alegre e positiva. É uma mensagem de um homem lúcido que sabe que tomou as decisões certas na vida. Os perrengues vividos foram pra mim ESCOLA E APRENDIZADO que me serviram para afastar da minha vida as coisas e as pessoas que são puramente negativas. De nada reclamei, nada pedi, nada critiquei, apenas INFORMEI a vocês um fato da minha vida. Só isso, ok? Obrigado!".