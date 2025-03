'Solo Leveling', 'Sakamoto Days' e mais: os animes favoritos da temporada

Estamos chegando ao final da temporada de inverno dos animes —em referência à estação no Hemisfério Norte—, e agora é a hora de comentar quais séries tiveram destaque no coração dos otakus. Splash separou uma lista com os destaques desse primeiro trimestre.

"Solo Leveling" (temporada 2)

Anime Solo Leveling Imagem: Reprodução/A-1 Pictures

Não teve para ninguém, "Solo Leveling" continua sendo a preferência da nação otaku. A segunda temporada do anime baseado no romance sul-coreano trouxe uma trama ainda mais complexa envolvendo uma ilha e formigas que ameaçam a humanidade.

O arco é um pouco parecido com o das Formigas Quimera em "Hunter x Hunter"? Muito, mas os fãs superaram isso facilmente. A segunda temporada de "Solo Leveling" trouxe lutas ótimas, empolgantes e a história tem avançado cada vez mais.

Inclusive, destaque para a versão dublada em português. Recentemente, Splash entrevistou a dubladora Luisa Horta e ela contou vários detalhes de bastidores sobre as gravações. O anime está disponível na Crunchyroll.

"Sakamoto Days"

O anime Sakamoto Days Imagem: Reprodução

Quando o anime é lançado pela Netflix já há grandes chances de bombar, mas "Sakamoto Days" foi além. Ainda que a comunidade otaku tenha levantado críticas sobre a produção e a qualidade das cenas animadas, a história do ex-mafioso conquistou o público e se tornou um dos animes mais vistos na plataforma, superando a marca de "Dan Da Dan".

Ainda que não reinvente a roda, "Sakamoto Days" é um anime agradável no melhor estilo "shonen de lutinha". Ou seja, apresenta personagens coadjuvantes legais, um protagonista com poder divertido e lutas bem empolgantes.

Provavelmente, deve ganhar uma segunda temporada, porque o mangá segue em publicação como um dos destaques da "Shonen Jump". O anime está disponível na Netflix.

"Diários de uma Apotecária" (temporada 2)

Maomao e Jinshi em "Diários de uma Apotecária" Imagem: Reprodução/Toho/OLM

Maomao chegou ao mundo otaku como quem não quer nada, numa temporada que já tinha outro anime bombando ("Frieren e a Jornada Para o Além"), e mesmo assim conseguiu dar seu nome. Após uma primeira temporada fantástica na qual acompanhamos Maomao resolvendo tretas palacianas e tentando desarmar um golpe misterioso, a segunda temporada trouxe mais do mesmo.

Ter novamente a estrutura de conflitos no palácio interno resolvidos pela intrépida apotecária não é uma crítica, porque é o que o anime faz de melhor. Maomao está incrível como sempre, suas interações com Jinshi continuam fantásticas e o rol de personagens secundários está ainda mais encantador que antes.

"Diários de uma Apotecária" é aquele anime que precisa ser visto. A série está disponível na Crunchyroll.

"Meu Casamento Feliz" (temporada 2)

Mangá 'Meu Casamento Feliz' Imagem: Reprodução/Square Enix

A novelinha da Netflix segue firme e forte na preferência do público otaku que curte uma trama de romance. A história do casal arranjado ganhou novos desdobramentos nessa segunda temporada, e os fãs perceberam que a adaptação está um pouco mais acelerada que na primeira leva de episódios.

Continua sendo um anime perfeito para quem gosta de uma boa novela das seis, daquelas de época. E ganha pontos também por ganhar dublagem, o que facilita o acesso à produção. O anime está disponível na Netflix.

"Dr Stone: Science Future" (mais ou menos temporada 4)

Anime "Dr Stone Science Future", temporada final da série Imagem: Divulgação/TMS

"Dr. Stone" tem uma divisão de temporadas muito confusa. Uma parte da história foi adaptada como um OVA, mas estamos mais ou menos na 4ª temporada do anime e esta deve ser a última, como prometido. Senku e a Nação da Ciência começaram a viagem ao redor do mundo para construir um foguete, e a primeira parada foi nos Estados Unidos.

Aqui "Dr. Stone" ganhou uma estrutura de arco diferente. Com a introdução do Doutor Xeno, esta é a primeira vez que Senku precisa encarar um cientista muito mais inteligente. E o arco tem o momento dramático no qual Senku é baleado e cabe ao Chrome tomar as decisões.

A temporada continuará por mais episódios, e encerrado o arco dos EUA teremos finalmente a aparição do Brasil no nosso anime de ciência favorito. Senku e os demais passarão pelo Rio Amazonas e devem partir para Minas Gerais atrás de minérios. O anime está disponível na Crunchyroll.

"100 Namoradas Que Te Amam Muuuuuito" (temporada 2)

Cena do anime '100 Namoradas Que Te Amam Muuuuuito' Imagem: Reprodução/Crunchyroll

A comédia romântica do poliamor ganhou mais uma temporada este ano, e o sucesso só cresceu (assim como o número de crushes). Talvez pelo boca a boca dos fãs, ainda mais pessoas voltaram para conferir a história do rapaz que precisa manter um relacionamento com 100 garotas simultaneamente, ou então elas vão morrer.

A temporada não apresentou nada de muito diferente. As garotas continuam com conflitos fúteis, o protagonista vai se encantando por mais mulheres que são suas almas gêmeas e as piadas continuam afiadas. Vamos ver até quando este anime segura esse fôlego. O anime está disponível na Crunchyroll.