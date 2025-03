Andressa Urach sobre voltar com ex namorado: 'Não volto, só sento em ex'

Andressa Urach foi perguntada se pretende reatar o relacionamento com Cassiano França, criador de conteúdo adulto que ela terminou em fevereiro. Ela disse que não volta com ex, "só senta", sugerindo que não deixa de transar com ex-parceiros.

O que aconteceu

A criadora de conteúdo adulto abriu caixinha de perguntas e respondeu se um dia vai voltar com Cassiano França, conhecido como Kylian Cria: "Mamãe não volta com ex... só senta em ex... temos que ser amigas dos ex", respondeu Andressa.

A influenciadora ainda mostrou uma conversa com Kylian, que logo reagiu aos Stories. "Você é demais cara", disse Cassiano rindo, sendo respondido com um "Saudade", de Andressa Urach. No story, ela complementou: "Sou amiga dos meus ex... É sempre bom um P.A. [pa* amigo]".

Na sequência de perguntas, Andressa Urach também disse que não faz mais programas como prostituta: "Mamãe agora é conquistada". Porém, ela deu dicas para quem atua como profissional do sexo: "É muito caro ser gostosa. Cobrem caro, e não expõe eles", escreveu sugerindo sigilo para os clientes.

Em outra rodada de perguntas, Urach comentou se vai entrar na política em 2026: "Vão ter que engolir a mamãe, ninguém segura". Em outra resposta, ela disse que pretende tentar vaga como deputada federal por São Paulo.

Andressa Urach também mostrou conversa com o ex namorado, quem disse ainda ser amiga Imagem: Reprodução/Instagram