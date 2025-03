Andressa Urach diz que youtuber é melhor que Cristiano Ronaldo na cama

Em entrevista no Ticaracaticast, a atriz de conteúdos adultos Andressa Urach falou sobre sua ficada com o youtuber Fernando Gil, que também fez parte da transmissão, afirmando que o influenciador era melhor que Cristiano Ronaldo na cama.

O que aconteceu

Andressa afirma ter tido um affair com o jogador português em 2012. A apresentadora diz que ficou com Cristiano Ronaldo até 2013, mas, de acordo com ela durante essa entrevista, Fernando Gil foi melhor que o craque no quarto.

Ele [Fernando Gil] é raíz, melhor que o CR7. Entrou com duas bolas em campo

Andressa Urach

Fernando Gil também encheu Andressa Urach de elogios. O influenciador, famoso dentro da torcida do Flamengo, disse que a atriz tem "todo o seu folclore e glamour" e que Cristiano Ronaldo não a tratou bem: "Ele não a fez como ela merecia. Ele era um cara que devia falar para ela 'vou ter que dormir mais cedo, então tchau', não ia querer ficar aproveitando ela".

Os dois tiveram um encontro depois de um seguidor perguntar se Gil ficaria com Urach. O influenciador topou e a atriz pornô mandou uma mensagem para ele, para marcar esse encontro - mas só depois de Gil fazer um exame de ISTs.

Andressa disse que mandou mensagem para Fernando Gil esperando que ele não ia ter coragem. "Falei 'olha, corajoso', porque normalmente os homens têm medo. 'Vou chamar para ver se ele não vai fugir', porque falar é uma coisa. […] Um homem inteligente, cheiroso, educado".