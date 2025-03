'All I Want For Christmas Is You': Mariah Carey vence caso de plágio

Mariah Carey, 55, foi inocentada após ser acusada de plágio na música "All I Want for Christmas Is You".

O que aconteceu

A canção natalina, sucesso atemporal da cantora, não foi roubada de outros compositores, segundo a determinação de uma juíza federal em Los Angeles (EUA). O processo, que pedia US$ 20 milhões em indenização, baseava-se em análises de especialistas que apontavam "semelhanças isoladas" entre as canções.

A juíza Mónica Ramírez Almadani, além de rejeitar o processo por violação de direitos autorais, ordenou que os dois compositores que moveram a ação paguem, ao menos, a parte dos honorários advocatícios de Mariah Carey e Walter Afanasieff. Walter é coautor da música e co-réu no caso.

A juíza concluiu que os especialistas não conseguiram contextualizar essas semelhanças alegadas. Com isso, os autores da ação não conseguiram exibir as semelhanças substanciais entre as músicas.

Os compositores que moveram o processo, Andy Stone (também conhecido pelo nome artístico Vince Vance) e Troy Powers, escreveram sua versão de "All I Want for Christmas Is You" em 1988, conforme mostram os documentos judiciais. A canção, lançada em 1989, foi gravada por Vince Vance and the Valiants.

Em 1994, a música tornou-se um sucesso, aparecendo na parada Hot Country da Billboard. Ao longo doa anos 90, ela retornou ao ranking diversas vezes.

A versão de Mariah Carey foi lançada no final de 1994. Na época, a faixa era do álbum "Merry Christmas".