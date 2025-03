Aline vai ser eliminada no BBB? 'Público está com ranço', diz Saryne

Aline está no Paredão desta semana, e corre risco de deixar a casa segundo as parciais das enquetes UOL. Ela disputa voto a voto sua permanência no jogo contra Maike. Este foi um dos temas do Central Splash desta segunda-feira (24).

Para Bárbara Saryne, a decisão de Delma em salvar ela da formação do Paredão por conta do Poder Curinga pode ter ajudado Aline. A colunista do UOL acredita que o público pode se engajar menos nos votos justamente por ser uma formação pouco chamativa, considerando que Maike tem sido tido como "mala e planta" no programa.

É um Paredão que para quem menos faz, passa batido (…) Por isso eu queria que a Aline ficasse porque ela é quem está entregando no jogo

Bárbara Saryne

Chico complementa dizendo que Diego, que é o terceiro brother neste Paredão, não corre risco de ser eliminado. Ele conseguiu cativar a atenção do público no início do jogo e, apesar de ter tido uma queda no gosto popular, ele segue tendo apoiadores.

O Maike não tem torcida, nunca teve torcida. No pódio montado pelo povo, ele não passou nem perto.

Chico Barney

Bárbara concorda que Aline é uma pessoa polarizadora dentro do jogo e, ao se expor, acaba atraindo o ranço do público para si. Isso pode culminar na eliminação da baiana nesta semana.

As pessoas votam pelo ranço (…) Ela está se expondo, ela vira uma pessoa polarizadora, mas isso não é garantia de que ela vai ser campeã

Bárbara Saryne

