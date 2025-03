Aline vai ficar? Nova parcial da enquete UOL tem troca de posições

O décimo paredão montado ontem no Big Brother Brasil deve ter a definição do eliminado com uma margem apertada. Aline, Diego Hypolito e Maike disputam a preferência do público para continuar no reality show.

O que diz a enquete UOL

Os números da enquete UOL mostram uma disputa acirrada nas últimas horas entre Aline e Maike. No início do dia, a ex-policial apareceu à frente para uma eventual eliminação, na sequência foi a vez do vendedor liderar a votação para deixar o jogo.

Na parcial feita às 12h40 de hoje, Aline voltou a ficar na berlinda. Ela seria a participante eliminada com 51,59% dos votos.

Maike apareceu com números menores no novo recorte. O brother somou 46,14% dos votos.

A enquete mostra Diego Hypolito num cenário mais confortável. Com apenas 2,27% dos votos, o ex-ginasta não aparenta ser um dos alvos do público.

O eliminado deixará a casa do reality show na noite de amanhã. O anúncio do participante que deixará o jogo será durante a exibição do programa ao vivo na programação da TV Globo, previsto para começar às 23h (de Brasília).

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas