Aline e Vinícius tem DR no BBB 25: 'Se incomoda com minha opinião'

No início da noite de hoje, Aline e Vinícius protagonizaram uma DR na área externa do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A policial apontou não se sentir ouvida pelo amigo. "Você se incomoda com minha opinião. Todo mundo fala as coisas pra você, você fica de boa, eu falo e você reage assim."

Vira uma discussão porque tô dando uma opinião. Aline

Vinícius a questionou. "Tô discutindo com você?"

Aline o respondeu. "Eu estava começando a falar, você interrompeu. Todo mundo aqui você ouve. Eu, você corta. Eu, você discute."

O amigo tentou acabar a discussão. "Tá bom, Aline, tá bom."

