Alcione diz em show que se casaria com o ministro Alexandre de Moraes

Alcione aproveitou pausa em show realizado em São Paulo para fazer uma declaração inusitada sobre o ministro Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

No último sábado (22), Alcione fez uma apresentação no Espaço Unimed em São Paulo, quando se declarou ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

A cantora disse que se casaria com ele, se fosse possível: "Adoro nosso ministro Alexandre de Moraes. Sempre falei com a minha irmã que se eu conhecesse ele há mais tempo, eu tinha casado com ele. Eu sou fã do ministro", declarou.

Assista o momento flagrado por Toca UOL:

"Sou fã do ministro Alexandre de Moraes. Falei pra minha irmã que se tivesse conhecido há mais tempo teria me casado com ele." (Alcione)#bbb25pic.twitter.com/lj66cXuwuc -- Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 24, 2025

Comentário ocorreu antes da artista cantar o hit "Faz uma loucura por mim". O curioso é que Alexandre de Moraes já é casado, com Viviane Barci de Moraes, quem ele tem três filhos: Gabriela, Giuliana e Alexandre.

Esta não foi a primeira vez que Alcine comentou sobre o ministro durante um show. Há um ano, em março de 2024, durante um show em Brasília, Alcione fez uma declaração para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), chamando-o de "meu careca".