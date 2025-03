'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 24/3 e 28/3

A novela "A Caverna Encantada", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 24 de março

Shirley e Wanda cobram Cristina, Thomas e Fafá sobre o dinheiro do aluguel. Tonico fecha o buraco da prateleira da biblioteca. Triste com as maldades de Lavínia, Anna fica doente, e os meninos tentam animá-la. Felipe usa o escafandro para armar uma pegadinha com Pilar e Gabriel. Os alunos do colégio desejam fazer um bazar beneficente para ajudar Isadora a pagar a matrícula da escola. Cada um vai doar um objeto para o bazar.

Terça-feira, 25 de março

Lavínia devolve a pedra mágica para Anna, e a flor da caverna volta a brilhar. Gabriel vai atrás de comerciantes para patrocinar Isadora. Depois do bazar, Norma briga com Gabriel e Pilar por terem autorizado a ação. As crianças arrecadam pouco dinheiro, mas entregam o que conseguiram à Isadora. Alguém aparece no quarto dos meninos e joga almofadas em Benjamin e Lucas.

Quarta-feira, 26 de março

Uma criança misteriosa começa a aprontar pelo colégio. André e Pedro acusam Felipe de pegar itens deles. Na caverna, Anna e Moleza percebem que a flor sumiu. Felipe mede o tamanho dos alunos para descobrir o tamanho da criança misteriosa. O clipe musical de Cristina fica pronto. Anna, Isadora e Manu questionam Lavínia sobre o sumiço da flor.

Quinta-feira, 27 de março

Os materiais escolares dos alunos somem, e colegas e professores culpam Felipe. Ele nega, mas, surpreendentemente, os objetos aparecem em sua mochila. A fim de ajudar o amigo, Tonico, com um fone de ouvido, recebe mensagens de Goma para passar instantaneamente para Fafá, sem revelar que Goma é o autor. Fafá conta a Dalete que Tonico queria ficar com ela, mas o faz-tudo diz estar apenas ajudando Goma. Gabriel consegue dinheiro de comerciantes para ajudar Isadora a pagar a matrícula, mas Norma recusa aceitar. César atrapalha o jantar de Gabriel e Pilar.

Sexta-feira, 28 de março

Norma flagra Tonico e Dalete juntos fora do colégio e manda que eles fiquem longe. Anna, Manu e Isadora fazem uma venda de limonada para arrecadar mais dinheiro. Lavínia se vinga de Anna e joga limonada em sua cabeça. Elisa procura por fantasmas pelo colégio. Cristina dispensa Thomas das funções de videomaker e social media, alegando que ele vai atrapalhar a amizade, e revela que Betina será a responsável. Gabriel conta a Pilar que vai fazer mestrado porque deseja ser professor universitário.

