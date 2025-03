A briga continua no K-pop: entenda a disputa entre NewJeans e Ador

A disputa legal envolvendo o grupo de K-pop NewJeans e a gravadora Ador, subsidiária da Hybe, ganhou um novo capítulo. A corte sul-coreana negou o pedido do grupo de desligamento da empresa em decorrência de supostos maus-tratos. A Justiça avaliou que não há evidência suficiente de que o grupo sofreu bullying e tratamento diferenciado por parte da empresa, que é uma das maiores do universo K-pop.

A batalha entre as cinco integrantes do grupo (Minji, Hanni, Danielle, Haerin e Hyein) e a gravadora começou há cerca de sete meses, quando Min Hee-jin, mente por trás do NewJeans, mostrou descontentamento com a similaridade do grupo rookie ILLIT, que tinha acabado de lançar o hit "Magnetic", com o NewJeans. Desde então, a situação piorou para todos os envolvidos.

Hee-jin foi tirada do posto de diretora-geral da Ador, apesar do apoio público demonstrado pelas cantoras do NewJeans e de seus pais, além disso, fãs de outros grupos da Hybe, como ILLIT, Le Sserafim e BTS, entraram em disputas online com os "bunnies", fãs do Newjeans. Piorando ainda mais a situação, as integrantes do grupo criaram uma página no Instagram e, posteriormente, uma "nova versão" do NewJeans, chamada NJZ.

O quinteto anunciou que estava fora da Ador, mesmo com o contrato ainda rolando, pois a empresa teria violado-o com maus-tratos e bullying coordenado, afirmaram as cinco artistas. A Ador, por sua parte, processou o grupo e entrou com uma liminar acusando as artistas de tentarem assinar contratos com marcas sem aprovação e de quebrarem o contrato sem motivos reais.

A Justiça sul-coreana, ao menos nessa primeira etapa, deu a primeira vitória a Ador, o que fez o grupo postar uma mensagem enorme no Instagram explicando a situação aos fãs. Elas vão recorrer, mas até lá não podem existir como NJZ, apresentar qualquer hit fora do NewJeans e da Ador, caso contrário terão multas gigantescas.

Hiato oficial confirmado

Após a primeira derrota contra a Ador, as cinco integrantes do NewJeans anunciaram que após o evento ComplexCon, que ocorreu em Hong Kong, no último fim de semana, elas iniciariam um hiato por tempo indeterminado, até resolverem todos os seus problemas legais. A própria participação no evento foi questionada e arriscada, pois elas se apresentaram como NJZ e chegaram a apresentar novo material, como a música inédita "Pit Stop".

O fator Min Heejin

Para muitos, Min Heejin segue sendo o grande divisor de águas na carreira do grupo, seja para o bem ou para o mal. Mente por trás do conceito NewJeans --e da própria Ador--, Heejin já era conhecida pela criatividade nos grupo com que trabalhou na SM. No entanto, a empresária e ex-CEO, já se envolveu em diversos problemas, tendo sido multada recentemente por bullying e assédio pelo Ministério do Trabalho sul-coreano.

As pessoas dizem que nada é para sempre, mas tentaremos a eternidade. Nós desafiaremos a eternidade.

Zoshi, Integrante do Seventeen. O grupo, aos poucos, está começando o serviço militar. Os shows estão em clima de até logo.

Grupo da Semana: STAYC

"STAYC girls, it's going down''. Quem escuta as músicas de um dos grupos femininos mais interessantes da quarta geração do K-pop, sabe que essa frase vai aparecer em todos os singles principais do sexteto. É a marca registrada delas.

STAYC é um acrônimo para a frase "Start To a Young Culture" (início de uma cultura jovem) e o grupo foi formado pela High Up Entertainemnt, fundada pelo famoso duo de produtores Black Eyed Pilseung, que já havia trabalhado com diversos grupos femininos de sucesso, como Miss A, Sistar, A pink e Twice.

Em 2018, eles começaram uma busca para a criação de um novo grupo feminino, que acabou dando origem ao STAYC, encabeçado por Park Sieun, que já era famosa atriz infantil em dramas de sucesso, além de ser filha do cantor veterano Park Namjung. Elas eram conhecidas como "High Up Girls" antes do debut.

Finalmente, em 2020, as seis integrantes (Sumin, Sieun, Isa, Seeun, Yoon e J) foram anunciadas e debutaram com o single "So Bad". A música foi um início promissor para uma carreira que estouraria posteriormente com "ASAP" e "Stereotype", lançadas em 2021.

Apesar de diversos EPs e single álbuns, o grupo foi lançar seu primeiro disco de estúdio oficial no meio de 2024, o "Metamorphic". O último lançamento delas foi, na semana passada, com "S", uma fase mais adulta com o single "BEBE", feito para hitar em boates.

Momento Dramas

K-drama: "Buried Hearts"

Park Hyung-sik é um dos protagonistas de "Buried Hearts", drama ideal para quem gosta de thrillers corporativos, homens poderosos cometendo crimes e episódios com tantos plot twists que nunca sabemos o que vai acontecer na próxima cena. Hyunsgik está muito bem no papel de Dong-ju. Quanto menos a gente sabe sobre esse drama é melhor, pois é um campo minado de spoilers. "Buried Hearts", 2025 | Criação - SBS | Elenco - Park Hyung-sik e Huh Joon-ho | Onde - Disney+ | País - Coreia do Sul

J-drama: "First Love"

Um dos melodramas mais adorados da atualidade é japonês e apresentou os trabalhos clássicos da famosa cantora japonesa Hikaru Utada. Com uma cinematografia impecável, "First Love" mostra em apenas nove episódios o reencontro de duas pessoas, 20 anos depois, com uma vida toda no meio. O drama é sensível, com atuações acima da média e que a gente não esquece depois. "First Love", 2022 | Criação - Netflix | Elenco - Satoh Takeru e Mitsushima Hikari | Onde - Netflix | País - Japão

BL: "Pit Babe - The Series"

Fenômeno na época em que foi lançado, "Pit Babe" teve a segunda temporada anunciada para maio deste ano. O drama, que conta a história de Babe e Charlie, se tornou um sucesso principalmente por abordar o omegaverse (ABO), subgênero de ficção erótica que faz muito sucesso pelas dinâmicas alpha/beta/omega. No entanto a autora, ao que tudo indica, retirou os elementos da segunda temporada. Logo saberemos! "Pit Babe - The Series", 2023 | Criação - One31 | Elenco - Pavel e Pooh | Onde - VIKI | País - Tailândia

GERAÇÕES K-POP

GOT7: o retorno de sucesso de ícones da Terceira Geração

Já passamos por uma série de grupos da Primeira e Segunda Geração do K-pop e, aos poucos, estamos chegando na Terceira, que é considerada uma fase crucial para a entrada massiva de fãs da indústria. Um dos grupos mais bem-sucedidos do período foi o GOT7.

Formados pela JYP Entertainment, uma das três grandes empresas da época, o grupo debutou em 2014 com o disco "Got It?" e o single "Girls, Girls. Girls". Com sete integrantes (Jay B, Mark, Jackson, Jinyoung, Youngjae, Bambam e Yugyeom) de quatro países diferentes (Coreia do Sul, Taiwan, China e Tailândia), eles fizeram sucesso desde o início da carreira.

Com mais de 16 miniálbuns lançados na Coreia e no Japão e cinco discos completos, GOT7 emplacou dezenas de hits em mais de uma década de carreira, sendo os destaques "Just Right", "If You Do", "A", "Never Ever", "Lullaby" e, mais recentemente, "Python".

O retorno do grupo, em 2025, chamou atenção não somente pelo sucesso que fez entre fãs de K-pop, mas principalmente por ser a primeira vez que eles promoveram com os sete —alguns estavam servindo ao exército anteriormente— e usando suas redes sociais oficiais depois da saída da JYPE e da entrada na Kakao Entertainment, em 2024.

Manda pra gente!

Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br.

Playlist

NMIXX, J-Hope, STAYC, The Boyz, Mark e Haechan. Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do ano do Universo K-Pop.

Programe-se

Segunda

KiiiKiii - Lança 'Uncut Gem' (primeiro EP)

TEN (WayV/NCT) - Lança 'Stunner' (segundo miniálbum)

Xdinary Heroes - Lança 'Beautiful Mind'' (sexto miniálbum)

Newbeat- Lança 'Rae and Rad' (primeiro álbum completo)

Quarta

TNX - Lança 'For real?' (quarto miniálbum)

Cravity - Lança 'Jelly Bean'' (segundo EP japonês)

Quinta

Eastshine - Lança 'Luminous' (segundo miniálbum)

Sexta