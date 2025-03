Ex-Globo, Vannessa Gerbelli diz por que não quis posar nua: 'Fase cruel'

Fora da Globo desde o trabalho na novela Novo Mundo (2017), Vannessa Gerbelli, 51, revelou ter recebido ofertas para posar nua após as atuações em Mulheres Apaixonadas (2003) e Da Cor do Pecado (2004), mas optou em rejeitar as investidas.

O que aconteceu

Artista não aceitou se expor por não concordar com a objetificação do corpo da mulher. Ela recebeu um total de duas propostas para ensaio nu e decidiu preservar sua intimidade.

Era uma fase muito cruel com as mulheres. Fui chamada para posar nua por duas revistas, e isso era muito comum. Eu não fiz, porque não concordava com essa objetificação, e até hoje não concordo. Recentemente, postei uma foto de biquíni, já depois dos 50 anos, porque fazia sentido para mim naquele momento.

Vannessa Gerbelli, em entrevista à coluna Play, do O Globo

Atualmente, Gerbelli vive fase solteira após o fim do relacionamento com o ator Gabriel Falcão. Ela se diz muito mais criteriosa para embarcar em novas relações amorosas.

"Sempre sobra um tempo para namorar, mas, quando ficamos mais maduros e já experimentamos tanta coisa, acabamos selecionando bem com quem vamos passar nosso tempo".

Aos 51, a artista também tem passado por fase de autoconhecimento do corpo com a menopausa. "O corpo realmente sente. Ficamos mais cansadas, é muita transformação. É como a transição da adolescência, mas de uma outra forma. Em compensação, na parte emocional e mental, há um ganho enorme. Ficamos mais calmas, com mais discernimento e equilíbrio. Se conseguirmos lidar com as intempéries com calma, gentileza e respeito por nós mesmos, é possível alcançar a maturidade de forma muito satisfatória. Eu me sinto muito bem hoje em dia, feliz comigo mesma."

Gerbelli, que estará na 30ª edição da "Paixão de Cristo", em Floriano, no Piauí, não esconde que sente saudades de atuar na TV. Fora da Globo desde 2017, ela aguarda convites para voltar a aparecer nas telinhas.