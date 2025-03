Mortes e canibais: os livros escritos por Raphael Montes, de 'Beleza Fatal'

"Beleza Fatal" chegou ao final com a exibição do último episódio nesta sexta-feira, na Max. Para tentar amenizar a saudade deixada pela trama, Splash fez uma lista com cinco livros escritos por Raphael Montes, a mente —"perturbada"— por trás do sucesso da novela.

Sabemos que nada poderá curar o coração dos Lolovers, mas indicamos títulos que podem ajudar na recuperação pós "Beleza Fatal" e ainda conhecer o mundo literário de crimes e mistérios de Raphael Montes.

"Jantar Secreto" - Companhia das Letras

Meu livro favorito do Raphael Montes, e talvez um dos que mais gosto em toda minha vida como leitura. Esta foi a minha porta de entrada para as "drogas mais fortes", ou seja, o universo literário criado pelo autor.

A trama acompanha um grupo de jovens que precisa de dinheiro e resolve conseguir da maneira menos ortodoxa possível. Com um protagonista instigante e dúbio, a narrativa cria mistérios e crimes. Aborda a crise social vivida no Brasil, assim como a perversidade humana e até mesmo o consumo de carne.

"Suicidas" - Companhia das Letras

Gosto muito deste, mas talvez a sua experiência seja ainda melhor se você ler mais de um livro do autor antes. Fica a dica!

A história investiga o que levou um grupo de universitários da elite carioca a participar de uma roleta-russa. Um ano após a tragédia, que terminou de forma violenta e bizarramente misteriosa, a pergunta continua sem resposta.

Você vai passar a trama inteira tentando ligar os pontos e desvendar o mistério. Mas, vai por mim, beira o impossível saber qual o final do livro. As reviravoltas aparecem a todo momento, até a última linha.

"Dias Perfeitos" - Companhia das Letras

Sombrio, claustrofóbico, tenso e paranoico. Neste thriller, o leitor não sabe no que acreditar, principalmente porque o narrador é a pessoa menos confiável do universo.

A única advertência que posso dar para os aventureiros é que esta é a trama mais aflitiva e "real" do autor.

O protagonista do livro é Téo, um jovem e solitário estudante de medicina que divide seu tempo entre cuidar da mãe paraplégica e dissecar cadáveres nas aulas. Em um churrasco, ele conhece Clarice, uma jovem de espírito livre que sonha tornar-se roteirista de cinema. De súbito, Téo fica obcecado em Clarice e começa a se aproximar insistentemente. Diante das seguidas negativas da moça, ele opta por atitudes extremas.

Uma série da Globoplay, baseada em "Dias Perfeitos", chegará à plataforma ainda este ano.

"A Mágica Mortal: Uma Aventura do Esquadrão Zero" - Companhia das Letras

Este é voltado ao público juvenil, mas mesmo lendo aos 30 anos, adorei. Principalmente, porque cresci lendo "Os Karas", de Pedro Bandeira.

No mundo da mágica, nem tudo é o que parece. Pedro sabe disso muito bem, afinal, sempre foi fascinado por ilusionismo. Só não imaginava que ia entrar para valer nesse universo devido a um crime terrível. Depois que seu melhor amigo é vítima de um mágico sinistro, Pedro decide encontrar o culpado a qualquer custo. Assim, o garoto reúne Pipa, Analu e Miloca, seus amigos de escola, para formar o Esquadrão Zero.

"O Vilarejo" - Companhia das Letras

Este é o mais diferentão da lista, ao levar o leitor a acreditar no sobrenatural. Neste livro, as imagens presentes nas páginas são muito importantes e ajudam a contar a história.

Em 1589, o padre e demonologista Peter Binsfeld fez a ligação de cada um dos pecados capitais a um demônio, supostamente responsável por invocar o mal nas pessoas. É a partir daí que o autor apresenta sete histórias situadas em um vilarejo isolado, apresentando a lenta degradação dos moradores do lugar, e pouco a pouco o próprio vilarejo vai sendo dizimado pela neve e pela fome.

