Snoop Dogg diz ter plano para acabar com conflito da Família Real

Snoop Dogg, 53, revelou um plano para ajudar a Família Real Britânica no fim das tensões entre os filhos do Rei Charles III, o Príncipe William e o Príncipe Harry.

O que aconteceu

Em entrevista ao jornal britânico Daily Mirror, o rapper disse conhecer os irmãos há anos e se dispôs a ajudá-los em uma reconciliação. "Eles são irmãos, cara. Qualquer coisa que os faça estar em um mesmo quarto e os permita ser irmãos outra vez, vai valer a pena."

A vida é curta demais para não acertar as coisas, se o Snoop puder ajudar a melhorar essa relação, então vamos lá. Snoop Dogg

O cantor ainda lembrou do convite feito por Harry, há alguns anos, para que ele se apresentasse na festa de despedida de solteiro de William. "O Harry e o William, eu os conheço há muito tempo."