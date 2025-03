Parte de disputa judicial, castelo de José Rico está abandonado; veja fotos

Dez anos após a morte de José Rico, reportagem da TV Globo entrou pela primeira vez no castelo construído pelo músico, no interior de São Paulo, que hoje está abandonado.

O que aconteceu

Mansão abandonada em Limeira (SP) é rodeada por plantação de soja. O castelo é parte de disputa judicial. Após a morte de José Rico, o reconhecimento de outros dois filhos do sertanejo que interferiram na divisão dos bens. Construção também é alvo de ações trabalhistas milionárias que podem comprometer o patrimônio, de acordo com reportagem do Fantástico.

Mansão tem mais de 100 cômodos. Todos pensados por José Rico, da dupla com Milionário — que completou 85 anos em janeiro.

Filhos do artista receberam pela primeira vez uma equipe de TV no castelo após a morte do pai, em 3 de março de 2015: "Para mim, meu pai é insubstituível. Não existe ninguém nessa vida que tem como substituir o que meu pai fez pelo sertanejo", afirmou Sami Rico, que estava acompanhado da irmã Sara.

Sami afirmou que a construção do castelo era uma vontade do pai: "Era um sonho de infância dele, que cresceu na carreira e evoluiu financeiramente". Castelo nunca foi concluído, apesar de 24 anos de construção.

Ele teve um contato com uma cigana que disse que o dia que ele concluísse o castelo, ele ia morrer. A partir daí, ele nunca parou de construir mais. Sempre arranjou um cantinho para começar a montar os tijolinhos. Sami, filho de José Rico

Ao apresentar os cômodos, Sami explica que José Rico sempre gostou de festas, por isso haviam cômodos longos. Os quartos dos filhos ainda preservam decoração.

Na parte mais alta do castelo, seria uma homenagem a Nossa Senhora. "Na parte de baixo, ele queria colocar duas poltronas de ouro, uma para minha mãe e outra para ele".

Decoração do quarto dos filhos de José Rico foi preservada na mansão Imagem: Reprodução/Globoplay/TV Globo

Os filhos de José Rico, Sami e Sara, receberam reportagem do Fantástico na mansão do pai Imagem: Reprodução/Globoplay/TV Globo

Interior do castelo de José Rico Imagem: Reprodução/Globoplay/TV Globo

Castelo foi saqueado após morte do cantor: "Caixas de som, discos, roupas. Muitas roupas. Joias. Levaram tudo. Conseguiram quebrar o coração da gente", falou a viúva, Berenice Martins.

Sami diz que não está contente como estado da mansão. "Não é nada legal o castelo na situação que está, a gente não está feliz. Se dependesse só da gente para manter do jeito que tava, manteríamos tranquilamente".

Apesar da disputa judicial com os meios-irmãos, Sami mantém as chaves do castelo em mãos e vai gravar um DVD em homenagem ao pai. Segundo ele, nomes como Xanddy Avião, Mari Fernandes, Ana Castela, Zezé di Camargo já teriam topado o desafio do show em Americana (SP), município vizinho ao do castelo.

Meu pai nunca me viu cantar. Meu sonho era cantar junto com meu pai em cima do palco. Essa oportunidade nunca deu certo, nunca chegou a acontecer. Sami, filho de José Rico

Imagem do castelo de José Rico Imagem: Reprodução/Globoplay/TV Globo

Torres do castelo de José Rico Imagem: Reprodução/Globoplay/TV Globo