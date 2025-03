Netinho é diagnosticado com câncer após quase um mês internado

Netinho, 58, foi diagnosticado com câncer no sistema linfático, segundo nota divulgada pelo Hospital Aliança, em Salvador, no site oficial do artista na manhã de hoje.

O que aconteceu

Segundo o boletim médico, Netinho está em acompanhamento onco-hematológico, sob a coordenação da médica Glória Bonfim. O cantor recebeu alta na sexta (21) e segue em tratamento com suporte médico especializado."

Boletim médico de Netinho Imagem: Reprodução

O cantor foi internado no dia 25 de fevereiro, após reclamar de fortes dores nas costas e dificuldades para andar. Na ocasião, ele lamentou ter cancelado sua agenda de shows para o Carnaval.

Em 2013, Netinho descobriu um tumor benigno no fígado, chamado de adenomas hepáticos. Na época, ele passou por uma cirurgia, depois de sentir fortes dores abdominais. Ele foi submetido a uma biópsia e, durante o procedimento, teve uma das veias rompida, precisando passar por um processo cirúrgico.