Mulher de Amado Batista mostra fotos de viagem de lua de mel com o cantor

Após se casar com Amado Batista em uma cerimônia no Mato Grosso, Calita Franciele e o artista viajaram de lua de mel para Morro de São Paulo, na Bahia.

Na sexta-feira, 21, a modelo compartilhou alguns registros da viagem com o cantor de Meu Ex-amor. Eles passearam de barco, nadaram em águas cristalinas e aproveitaram para alimentar peixes.

Calita é modelo e bióloga. Ela foi Miss Universo Mato Grosso em 2024 e tem aproveitado diversos momentos com Amado Batista desde que assumiu o relacionamento. O casal também tem sofrido comentários preconceituosos por conta da diferença de 50 anos de idade entre eles.

O namoro do cantor com a jovem começou após o fim do relacionamento do artista com Layza Felizardo, que entrou na Justiça para pedir o reconhecimento e a dissolução de uma união estável com Amado.