Hailey Bieber mostra filho com Justin Bieber vestido com a blusa do Brasil

Hailey Bieber, 28, compartilhou uma foto do seu filho, Jack Blues Bieber, fruto da relação com Justin Bieber, 31, que completou 7 meses.

O que aconteceu

A modelo chamou atenção ao mostrar a foto do pequeno vestido com a blusa do Brasil. Na imagem, Jack aparece de costas com a palavra "Bieber" estampada na blusa do Brasil, fazendo uma homenagem ao país de sua avó materna, Kennya Deodato.

Hailey Bieber ainda refletiu sobre os meses de vida do filho. "O tempo está passando muito rápido."

Hailey Bieber mostra filho vestido com a blusa do Brasil Imagem: Reprodução/Instagram

Jack, que nasceu em 24 de agosto de 2024, é o primeiro filho de Hailey e Justin Bieber. Kennya Deodato, mãe de Hailey, é brasileira e filha de Eumir Deodato, um dos maiores nomes da Bossa Nova e do jazz.