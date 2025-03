Fora do BBB: Relembre os assuntos +18 de Gracyanne Barbosa na casa

11ª eliminada do BBB 25 (Globo), Gracyanne Barbosa foi a responsável pela maior parte dos assuntos "para maiores" que foram debatidos na temporada até aqui.

Splash separou as principais falas da influenciadora fitness relacionadas ao tema:

Prioridades? Diego Hypólito e Gracyanne Barbosa listaram suas prioridades para quando saírem do programa. O ginasta apontou querer procurar acompanhamento psiquíatrico. Gracyanne revelou. "Eu preciso também, mas a primeira coisa que eu vou fazer quando sair daqui, depois de ver a minha mãe, é transar. Desculpa".

Abstinência de quê? Em conversa com Delma, Gracyanne confessou estar com uma abstinência de algo "que não podia fazer". "Eu estou com abstinência de uma coisa de uma coisa que não dá para fazer aqui, querida! O resto é festa." Delma brincou com a influenciadora. "Pois segure, querida!".

Todo dia. Em outro momento, Gracyanne foi mais direta e comentou sentir falta de fazer sexo diariamente. Ela conversava com Thamiris, e confessou que gosta de transar todos os dias. Thamirsis brincou com a sister que alguns homens da casa estavam solteiros.

Vibrador no BBB? Em uma conversa na na academia, Vitória comentou que era "f*da não poder trazer um vibrador" para o programa. Gracyanne brincou que tentou levar o item para a casa e Thamiris disse que não teria coragem de usar.

Tapa Sexo. Delma aproveitou a presença da sister para tirar uma dúvida sobre o uso do tapa-sexo.O acessório que costuma ser usado por algumas musas nos desfiles de Carnaval. Gracyanne, por sua vez, explicou que o acessório é incômodo e nunca o utilizou. "Dói. Tapa-sexo, até aquela calcinha pequena. Como tem muito brilho, fura, machuca. Nunca desfilei de tapa-sexo. Tenho coragem não, tenho medo de cair. Já vi caindo."

Anal. Em uma rodinha, alguns participantes comentavam uma entrevista antiga de Gracyanne, onde a sister disse gostar de fazer sexo anal. Aline comentou já ter falado disso fora da casa. "Já tinha falado sobre isso lá fora. Tu acredita? Gracyanne...". Gracyanne riu e comentou. "Isso tem mais de 10 anos."

