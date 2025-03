Ex-BBB Davi diz que precisa 'matar aula' da faculdade por causa da fama

O campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, concilia a fama alcançada no programa de TV com os estudos, já que começou a cursar faculdade de Direito após sair do reality show. O entrevistado do Camarote do Chico Barney revelou que às vezes precisa "matar aula" por seus compromissos, além de se dizer assustado com a popularidade entre os demais alunos.

A faculdade é um compromisso que eu tenho. Até conversei com a diretora referente a isso, de ter que sair para viajar, cumprir minhas agendas, porque eu já tenho uma vida, eu entrei nessa vida de fama, de famoso, e a faculdade tem que compreender isso.

Então, os assuntos que eu perco na aula para cumprir essas agendas — como essa aqui agora —, elas me dão esse material para eu estudar em casa. E os alunos também que estão na sala, a gente tem um grupo formado que eles também passam bastante informação do que aconteceu no dia. E aí dá pra gente pegar.

E aí começar a estudar os assuntos que caem naquele dia, em casa mesmo eu consigo absorver tudo.

Davi Brito

No início de 2025, Davi começou estudos em faculdade de Direito em uma universidade privada de Salvador, na Bahia. O atual campeão do BBB declarou que ainda não se acostumou muito bem com o assédio sofrido de seus colegas de classe, que chega até a assustá-lo.



A faculdade está sendo uma loucura. No início de faculdade, a galera tirando foto, a galera querendo estar perto ali. Eu estou bem assustado. Porque é novo pra mim também a faculdade, eu nunca tinha ido pra uma faculdade na vida.

Então está sendo muito bacana ter essa experiência de estar ali em contato com os alunos. E voltar para sala de aula. Porque a última vez que eu estava na sala de aula, eu era bem pequeno, no colégio.

A galera fica esperando na escada para tirar foto, espera acabar a aula para tirar foto. Uma loucura, mas está sendo legal o contato com a galera, espero que daqui pra frente isso vai se tornar um fato comum, porque no caso eu vou estar na faculdade diariamente com os meus colegas.

Davi Brito

Davi Brito finalizou dizendo que espera criar novas amizades com os colegas de turma, sem que a fama influencie na relação.

Uma hora vai passar batido. Então eu quero que isso aconteça realmente para poder eu me entrosar mais com eles e se tornar uma coisa comum mesmo de estudar, colega bater um papo, resenhar, sabe? Criar amizades novas e isso é muito importante para poder construir muitas coisas lá na frente.

Davi Brito

