Em tratamento contra câncer, Tony Bellotto curte praia com Malu Mader no RJ

Tony Bellotto anunciou descoberta de câncer no pâncreas no início do mês e aproveitou dia de praia com a família no Rio.

O que aconteceu

Músico foi fotografado pela primeira vez em público desde que anunciou diagnóstico. Ele curtia a Praia do Arpoador com a esposa, Malu Mader, e os sobrinhos de Malu Erika Mader e Joaquim.

Malu Mader e Tony Bellotto juntos na Praia do Arpoador, no Rio de Janeiro Imagem: Dan Delmiro / AgNews

Tony anunciou afastamento das atividades profissionais no início do mês quando contou em vídeo sobre a descoberta de tumor. "Fazendo um exame de rotina eu fui diagnosticado com o tumor no pâncreas".

Tony afirmou que vai passar por uma cirurgia assistido pela doutora Fernanda Caparelli e pelo doutor Marcelo Cerqueira César Machado. "Durante esse período eu vou me afastar temporariamente dos palcos".

Tony informou que os Titãs seguem com a agenda planejada, agora com o músico Alexandre de Orio. "Logo que eu me recupere vou retornar os shows e as minhas atividades profissionais."

O músico também agradeceu o carinho recebido dos fãs e amigos e fez um pedido: "[Quero] pedir que vocês não sofram. Sem drama. Eu estou tranquilo e confiante enfrentando tudo com coragem e dignidade."

Tony falou que se inspira em Branco Mello, outro integrante do Titãs. "[Ele] passou por tratamentos difíceis e agora está aí tocando, cantando e se divertindo nos shows. É isso. Nos vemos em breve", finalizou.