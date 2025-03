'Avó divertida e mulher imprevisível': como seria Elis Regina com 80 anos?

Elis Regina completaria 80 anos em 2025. A obra da cantora, que chegou ao ápice da música popular brasileira, ultrapassou gerações e, hoje, segue viva no imaginário de milhões de brasileiros.

João Marcello Bôscoli, filho mais velho da artista, conta como imagina a mãe octogenária. Em entrevista a Splash, o produtor descreve traços de uma personalidade forte e de uma relação familiar que transcendem o tempo.

Para ele, imaginar Elis com 80 anos é antes de tudo reconhecer a natureza imprevisível da cantora. Contudo, Bôscoli diz acreditar que algumas características que sempre a acompanharam continuariam a ser pilares.

Acho muito difícil de prever. Creio que a sinceridade, a honestidade consigo, essa necessidade de ser honesta consigo e com as pessoas, talvez esses valores , que sempre fizeram parte dela, fossem estar presentes. A Elis tomou tantas direções inesperadas, falou sempre assim: 'mudei de opinião, e daí?'

João Marcello Bôscoli com a mãe Elis Regina Imagem: Divulgação

O produtor musical também vislumbra uma avó amorosa e divertida para os cinco netos (duas meninas e três meninos). Ele acrescenta que Elis seria uma típica avó que "estraga" o neto, mas ressalta que "amor é bom demais".

É difícil de prever, mas acho que no campo pessoal ela seria uma grande avó, seria uma avó bem divertida, que fala besteira e faz bagunça com os netos todos, com todos os cinco netos que ela tem.

'ELIS 80'

Espetáculo 'ELIS 80' acontece no dia 28 de março, em São Paulo Imagem: Reprodução

"ELIS 80" acontece no dia 28 de março, no Espaço Unimed, em São Paulo. O espetáculo contará com a participação de artistas como João Bosco, Ivan Lins e Fagner, que tiveram canções consagradas na voz de Elis. Um dueto entre Elis e o filho Pedro Mariano também é esperado.

Com produção de João Marcello Bôscoli, o show explora recursos de IA para restaurar gravações antigas. "Claro que em nenhum momento a gente escreve uma determinação para o software dizendo: 'faça uma batida semelhante à da Elis' ou pega um texto que ela nunca falou e coloca a voz dela. Esse tipo de parte criativa, utilizando a IA, a gente não utiliza".

Por fim, João destaca a importância da tecnologia na preservação da obra deixada pela mãe. Ele menciona ainda a esperança de que futuros avanços em softwares possam solucionar "distorções em gravações ao vivo", como uma em que Elis estava grávida dele.