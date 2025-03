'Chicago Fire': astro diz chegar para honrar legado, não para dar palpites

Em 2012, quando "Chicago Fire" fez sua estreia na TV americana, ninguém imaginava o sucesso que a produção conquistaria. Hoje, quase 13 anos depois, a série deu origem a uma das franquias mais populares da televisão, tendo dado origem a "Chicago PD" e "Chicago Med".

Nesse contexto de sucesso, o ator Dermot Mulroney chega à série como o novo chefe do Batalhão 51. Famoso por filmes como "O Casamento do Meu Melhor Amigo" e com participações até na série "Friends", o ator afirma ter um único objetivo na nova produção: honrar a franquia.

Eu realmente quero honrar o legado dessa série. Sei que acabei de chegar, mas quero fazer isso da melhor forma possível!

Dermot Mulroney, em entrevista a Splash

Dermot Mulroney interpreta Dominic "Dom" Pascal,o novo chefe do Batalhão 51 Imagem: Reprodução/NBC

O ator interpreta Dominic "Dom" Pascal, que substitui Wallace Boden (Eamonn Walker) um dos personagens mais icônicos da série. Sua chegada não foi nada amigável, principalmente, por substituir uma parte essencial do grupo, o que gerou alguns momentos de tensão entre ele e seus novos colegas.

É tudo muito novo para mim, mesmo que eu seja o "cara mais velho", eu ainda sou o novato tanto no elenco, como na história em si. É uma combinação incrível de aprendizado, principalmente em uma história que existe há tanto tempo. Mas é maravilhoso descobrir cada detalhe!

Apesar de ser o novato da turma, Mulroney afirma que entrar para a produção foi algo essencial para o atual momento de sua carreira. "Pascal é uma parte importante dessa lista diferenciada de personagens que já vivi. Apesar de quase todos terem o mesmo corte de cabelo! Mas ele é um personagem muito mais ativo, muito mais físico. Ele é o tipo de personagem que, após atender um telefonema, precisa correr para apagar algum incêndio", brincou o ator.

Criada por Michael Brandt e Derek Hass, e produzida por Dick Wolf, que idealizou a franquia Law & Order, a série acompanha um grupo de bombeiros de Chicago. Além do drama profissional, a produção mostra também a realidade dessas pessoas que dedicam grande parte de suas vidas pelo próximo, e que muitas vezes esquecem de si próprias.

Imagem da série 'Chicago Fire' Imagem: Reprodução/NBC

Para Mulroney, essa dualidade entre salvar a vida de outra pessoa e os questionamento quanto a dos personagens é o que faz parte do legado da série, e o que foi construído ao longo dos anos. "Eu não estou aqui para dar palpites na história. Eu quero ajudar a transformar a série em algo incrível, tentando melhorar ainda mais algo que já é de alto nível".

Ao citar seu personagem, que além dos problemas no trabalho, também enfrentará problemas em seus relacionamentos pessoais, o ator afirma que quer ver seu personagem "florescendo" e pronto para aceitar qualquer desafio. "É tudo muito emocionante. Eu realmente pretendo tornar essa série ainda melhor, principalmente ao fazer meu personagem florescer nessa história tão cheia de nuances."

O 13º ano de Chicago Fire caminha para sua reta final, cujo último episódio será exibido na TV americana no dia 16 de abril. No Brasil, a 13ª temporada está disponível tanto no Universal+, como também no Globoplay.