Deborah Secco treina de biquíni fio-dental e exibe abdômen trincado

Deborah Secco, 45, encantou os seguidores ao fazer exercícios físicos apenas de biquíni fio-dental.

O que aconteceu

Secco manteve a rotina fitness no conforto de sua casa, neste domingo (23). A atriz escolheu um biquíni preto enquanto fez série de abdominais e exercícios de tesoura com as pernas. Ela compartilhou o treino nos stories de seu perfil no Instagram.

A atriz também mostrou o resultado dos exercícios físicos. Deborah posou para foto e deixou em evidência o abdômen trincado.

Deborah Secco já havia chamado a atenção dos fãs com as fantasias criativas durante o Carnaval 2025, que evidenciaram seu corpo. A atriz, que se prepara para as gravações da sequência de "Bruna Surfistinha" (2011), homenageou as mulheres frutas para curtir a folia na Sapucaí.