Cauã Reymond diz não se importar com objetificação do corpo: 'Faz parte'

Um ano após o fim de Terra e Paixão, Cauã Reymond, 44, está de volta às novelas da Globo para viver o vilão César no remake de Vale Tudo. Conhecido por cuidar do corpo, o ator já é assunto antes mesmo da estreia da trama por fotos de sunga com o novo personagem.

O que aconteceu

As primeiras chamadas de Reymond em Vale Tudo o trazem abusando a sensualidade ao desfilar de sunga. As cenas têm feito sucesso por ironicamente serem semelhantes aos registros fotográficos postados nas redes sociais quando está em momento de lazer.

Será que vai ter uma sunga tanguinha como as da primeira versão? (risos) Eu estou malhando muito, comendo bem... Não tenho feito banheira de gelo porque estou com sinusite, mas eu gosto. Deus foi mais favorável comigo na parte de cima do corpo, até pelos esportes que pratico, então tenho feito duas séries de perna. Estou me cuidando bem -- diverte-se o ator, que foi para a festa de lançamento da novela com uma regatinha com a gola bastante cavada, evidenciando o peitoral.

Cauã Reymond, em entrevista ao Jornal Extra

Ator diz achar graça dos comentários sobre seu corpo. "Não ligo para os comentários. O personagem é objetificado na trama. Já lido com isso na minha carreira há algum tempo também. Faz parte."

Artista destaca que os cuidados com o corpo são para estar bem. Ele afirma que aprendeu a dar atenção a forma física após a perda da mãe, Denise Reymond, por negligenciar questões relacionadas à saúde na vida.

"Desde que perdi minha mãe há alguns anos por uma doença trágica, a minha relação com saúde, a forma como vejo minha vaidade, tudo mudou. Eu já perdi várias pessoas para o câncer. Então, eu me cuido porque gosto, para dar um ótimo exemplo para minha filha e me preocupo com a saúde dela e de todos à minha volta. Fico feliz com as brincadeiras sobre a estética, chamar a atenção, e como isso serve ao personagem, mas o caminho, o início de tudo isso é ficar saudável. Quero viver bem, com saúde."