Carmo Dalla Vacchia mostra foto rara do filho com João Emanuel Carneiro

Carmo Dalla Vecchia, 53, compartilhou uma foto hoje ao lado do seu filho Pedro, 5, fruto da relação com o autor de novelas João Emanuel Carneiro, 55.

O que aconteceu

Na imagem, o ator aparece fotografando o menino durante um banho de piscina. "Meu príncipe está crescendo."

Carmo Dalla Vecchia e João Emanuel Carneiro estão juntos há quase duas décadas. Recentemente, o ator se declarou ao marido e exaltou o relacionamento entre os dois: "Forte e leve como deveriam ser todos os casamentos."

Em 2023, Carmo Dalla Vecchia compartilhou, em entrevista ao podcast Prosa Choque, que seu filho perguntou se tinha mãe. "Pedro chegou do colégio e me perguntou: 'papai, eu não tenho mãe?' Eu disse filho, você tem dois papais. Tem famílias que têm duas mamães, têm famílias com um pai e uma mãe. Você quer me perguntar outra coisa? Não, tá bom. Tem certeza, filho?"

O ator ressaltou que chegou a imaginar que esse momento seria muito difícil. Carmo afirmou que chegou a ser alertado sobre esse questionamento por outros adultos. "Me avisaram tanto desse momento, que seria difícil e inoportuno, traumático para a criança."