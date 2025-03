Belo se emociona ao reencontrar Gracyanne no Domingão: 'Nunca vai deixar'

Eliminada da semana no BBB 25 (Globo), Gracyanne Barbosa, 41, participou hoje do Domingão com Huck (Globo), onde reencontrou o ex-esposo, Belo, 50.

O que aconteceu

Luciano Huck, 53, brincou com a intimidade do ex-casal e os 'apresentou' um ao outro, como se estivessem se vendo pela primeira vez. "Gracyanne, esse é o Marcelo [nome de batismo de Belo]. Ele é cantor. Ela acabou de sair do Big Brother", 'explicou' o apresentador.

Belo contou que esta é a primeira vez que estava vendo Gracyannne desde que ela deixara o BBB. "A gente não se encontrou mesmo depois que ela saiu do Big Brother. Estou reencontrando ela aqui, de verdade... A gente está se reencontrando hoje aqui no palco", confirmou ele.

Ele e Gracyanne reafirmaram o imenso carinho e respeito que seguem tendo um pelo outro. "É impossível não ter uma boa relação. O carinho, a amizade, o amor, mesmo que em outro lugar, vai permanecer sempre", afirmou a musa fitness. "Lógico que eu tenho um carinho, um amor e um respeito tão grandes por ela. Ela faz parte da minha história, nunca vai deixar de fazer", assegurou o músico.

Mais tarde, Belo chamou a ex ao palco enquanto cantava seu hit "Reinventar" - atitude que ganhou elogios de Huck. "Vocês deram uma aula de civilidade. Você quer o bem dela, e ela quer o seu bem. E eu estou muito feliz que vocês fizeram esse gesto tão bonito aqui hoje."